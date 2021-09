Chute de Condé/ Guillaume Soro : "Le pouvoir, ce n'est rien du tout"

Guillaume Soro est sorti de son silence après la chute d'Alpha Condé. Le président de GPS (Générations et peuples solidaires) a fait savoir qu'en réalité, le pouvoir d'État est éphémère.

Guillaume Soro : "Les anciens ministres, il y en a des millions"

La nouvelle s'est répandue dans la journée du dimanche 5 septembre 2021. Alpha Condé venait d'être déposé par des hommes armés. Dix ans après avoir accédé au pouvoir en Guinée, l'opposant historique de Lansana Conté a été renversé par le colonel Mamady Doumbouya. À la tête des forces spéciales guinéennes, le nouvel homme fort de Conakry a mis la main sur l'ex-locataire du palais Sékhoutouréya avant d'annoncer la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions et du gouvernement, ainsi que la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Il a également instauré un couvre-feu sur toute l'étendue du pays.

En exil en Europe depuis 2019, Guillaume Soro a appris le renversement d'Alpha Condé et n'a pas mis de temps pour réagir. L'ex-chef rebelle a profité de la chute du président guinéen pour livrer des conseils à la classe politique africaine. "Le pouvoir, ce n’est rien du tout", a tweeté le chef de file des soroistes. Poursuivant, Guillaume Soro a laissé entendre que "les anciens ministres, il y en a des millions", non sans faire remarquer que les ex-présidents de la République "commencent à devenir nombreux". "Quand tu as un poste, ne prends pas la grosse tête, garde tes amitiés parce qu’on ne sait jamais, un jour tu auras besoin de tes amis, si petit soit-il", a conseillé Guillaume Soro.

Guillaume Soro, faut-il le rappeler, est en parfaite discorde avec son ancien mentor Alassane Ouattara depuis 2019, notamment après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Toutefois, des proches de l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) se rapprochent du président ivoirien afin de tenter une médiation avec leur leader.