Le Bénin réduit ses ambassades et consulats dans le monde

Le Bénin poursuit son projet de réduction de ses représentations diplomatiques, entamé depuis quelques années. À ce jour, le pays ne compte que 13 ambassades reparties à travers le monde, dont seulement deux en Afrique.

Pour des raisons de rationalisation de ses ressources publiques, la République du Bénin a entamé, depuis quelques années, un projet visant à réduire considérablement le nombre de ses représentations diplomatiques à travers le monde. Le pays a récemment publié sur le site du ministère des Affaires étrangères, une liste actualisée de ses ambassades et consulats encore ouverts à travers le monde.

Le pays compte à ce jour 13 ambassades et consulats dont trois en Afrique, trois sur le continent américain, cinq en Asie et deux ambassades en Europe. En Afrique, le pays a une ambassade et un consulat général au Nigéria et une ambassade près le Royaume du Maroc. En Amérique, on retrouve une ambassade du Bénin près le Cuba, une ambassade du près les Étas Unis d’Amérique et la Mission Permanente auprès des Nations Unies.

Les deux ambassades en Europe de la République béninoise, sont respectivement ouvertes en France et en Russie. Contrairement aux autres continents, l’Asie abrite un grand nombre de représentations diplomatiques béninoises. Elles sont au nombre de cinq (05), installées en Chine, au Japon, au Koweït, au Qatar et au Royaume d’Arabie Saoudite.

Liste des ambassades et consulats du Bénin dans le monde

Ambassade du Bénin près Cuba : Costa Rica; Guatemala; Haïti; Honduras; Nicaragua; Panama; République Dominicaine; La Jamaïque; Belize; La Dominique; Grenade; Guyane; Saint-Kitts et Nevis; Sainte-Lucie; Trinite et Tobago.

Ambassade du Bénin près la Chine : Le Bangladesh; Bhutan; Le Cambodge, La République de Corée; Republique populaire et démocratique de Corée, Inde, Le Laos, La Mongolie ;La Thaïlande, Le Vietnam.

Ambassade du Bénin près la Fédération de Russie : Arménie, Biélorussie, République de Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Moldavie, Ukraine.

Ambassade du Bénin près la France : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Espagne, Portugal, Monaco, Eire.

Ambassade du Bénin près le JAPON : Australie, Brunei Darussalam, Iles Fidji, Indonésie, Malaisie, Maldives, Myanmar, Népal, Nouvelle Zélande, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Singapour, Sri Lanka, et Timor Oriental.

Ambassade du Bénin près le KOWEIT CITY : Syrie et Bahreïn.

Ambassade du Bénin près le Nigéria : Tchad, Sao Tome et principe, Cameroun, République Centrafricaine, Guinée Equatoriale, Gabon.

Ambassade du Bénin près le Qatar.

Ambassade du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite : la Jordanie, la Palestine, le Liban, Emirats Arabes Unis.

Ambassade du Bénin près le Royaume du Maroc : Mauritanie.

Ambassade du Bénin près les Étas Unis d’Amérique : Mexique, Bahamas, Barbade, Belize, Costa-Rica, La Dominique, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, République Dominicaine, La Jamaïque, Grenade, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Trinidad et Tobago.

Consulat Général du Bénin au Nigeria : Mali, Burkina-Faso.

Mission Permanente de la République du Bénin auprès des Nations Unies.