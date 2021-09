L'ambassadeur de Tunisie fait ses adieux au président Ouattara

Alassane Ouattara, le chef de l' Etat ivoirien, a reçu ce mardi 7 septembre 2021, en audience au palais présidentiel à Abidjan-Plateau, l’ambassadeur de la République de Tunisie, Mohamed Nawfel Labidi, en fin de mission, venu lui faire ses adieux.

Coopération Abidjan-Tunis : Le président Alassane Ouattara bientôt reçu par son homologue tunisien

Le président Alassane Ouattara a repris, ce mardi, ses activités, après une période d'absence. En contact avec une personne ayant contracté le Coronavirus, le président ivoirien a ainsi été contraint d’observer une période d’isolement de quatorze jours après avoir été « cas contact ». Ce mardi, le chef de l'exécutif ivoirien a reçu en audience Mohamed Nawfel Labidi, ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, en fin de mission.

À l'occasion, le diplomate tunisien et son hôte ivoirien ont évoqué les relations bilatérales excellentes entre la Côte d’Ivoire et la Tunisie. « La période que j’ai passée ici, en 33 ans de carrière un peu partout dans le monde, a été la plus belle de ma carrière diplomatique », a indiqué le diplomate tunisien. Il a également transmis l’invitation du président tunisien Kaïs Saïed à son homologue ivoirien, afin que celui-ci effectue une visite officielle en Tunisie.

Aussi, M. Labidi a-t-il noté un certain dynamisme dans les relations entre les deux États, notamment dans le domaine de la coopération économique. Au terme de sa mission, l'ambassadeur tunisien a été fait Commandeur de l’Ordre national. La remise des insignes a eu lieu lors d’une cérémonie suivie d'un dîner qui s’est déroulé jeudi 26 août au siège du ministère des Affaires étrangères.