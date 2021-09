Futur parti, Simone Gbagbo refuse de "s'associer à ce type d’initiative"

Le nouveau parti en fondation par Laurent Gbagbo vient d'essuyer son premier camouflé. Ehivet​ Simone Gbagbo refuse de "s'associer à ce type d’initiative" peu respectueuse de sa personne.

Ehivet Simone Gbagbo dit NON à Laurent Gbagbo !

Dans la journée du mardi 7 septembre, une liste de membres du futur parti politique annoncé par Laurent Gbagbo a été diffusée dans un communiqué. Au rang des personnalités de cette future formation figurait le nom de l'ancienne Première Dame. Mme Simone Gbagbo n'est que membre d’un "Groupe de réflexion élargi" devant travailler à la création du nouveau parti politique annoncé par son époux Laurent Gbagbo.

Comme il fallait s'y attendre, l'affrontement entre Laurent Gbagbo et Simone Ehivet, épouse Gbagbo, n'a pas été évité trop longtemps. L'ancienne députée d'Abobo, membre fondatrice du FPI, parti qui a porté son futur ex-époux au pouvoir en 2000, n'a pas résisté aux pratiques détestables engagées contre elle par son époux depuis son retour en Côte d'Ivoire.

Mme Simone Ehivet, dans un communiqué, a signé la fin de la récréation en désavouant publiquement son ancien compagnon de lutte politique, par ailleurs père de ses enfants. Dans sa réaction à sa nomination sans son accord, Simone Gbagbo met en avant sa mise à l'écart par ses camarades dans la conception de ce nouveau projet politique. Pas du tout associée aux décisions, elle est surprise de voir son nom figurer sur la liste du "Groupe de réflexion élargi".

Dénonçant un manque de "respect et de considération" de sa personne par ses camarades, elle se dit peu encline à s'associer à leur initiative d'autant plus qu'elle n'a participé à "aucune convocation de réunion, aucune consultation, des nominations que l’on découvre sur Internet ou dans la presse écrite."

COMMUNIQUÉ DE MADAME SIMONE EHIVET GBAGBO, RELATIVE À LA DÉCISION N◦ 01/2021/LG DU PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO

Comme tous les citoyens de notre pays, ce matin du 7 septembre 2021, j’ai lu sur les réseaux sociaux, une décision du Président Laurent Gbagbo (Décision N◦ 01/2021/LG) et signée du Dr Assoa Adou, relative à la nomination des membres de deux Commissions et d’un Groupe de réflexion élargi, dans le cadre des préparatifs du Congrès constitutif.

J’observe que depuis le lancement de l’idée de création d’une nouvelle Organisation politique, au Palais de la Culture le 9 août 2021, mes anciens camarades de Parti utilisent des méthodes d’approche pour le moins surprenantes : aucune convocation de réunion, aucune consultation, des nominations que l’on découvre sur Internet ou dans la presse écrite.

Je suis surprise que mon nom circule comme membre d’un Groupe de réflexion élargi, sans que je n’ai même été préalablement consultée.

Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements, et je suis peu encline à m’associer à ce type d’initiative, car je mérite un minimum de respect et de considération.

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.

Simone Ehivet Gbagbo