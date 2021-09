Finale Miss Côte d'Ivoire 2021: Pourquoi Victor Yapo Bi était absent

Le secrétaire général du Comité Miss Côte d’Ivoire (Comici), Thierry Coffi, a dévoilé les raisons pour lesquelles le président dudit comité, Victor Yapo Bi, était absent à la finale du 4 septembre 2021 à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody.

Thierry Coffi (SG du COMICI): "Victor Yapo Bi est au repos à Paris actuellement car il était un peu fatigué"

La finale de l’édition 2021 du célèbre concours de beauté, Miss Côte d’Ivoire, a eu lieu le samedi 4 septembre dernier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Un événement marqué par l’absence du président du Comité Miss Côte d’Ivoire (Comici), Victor Yapi Bi. Ce qui a suscité de nombreuses interrogations d’autant plus que cela n’était jamais arrivé auparavant.

Face à cette polémique suscitée par l’absence de Victor Yapo Bi à cette finale, le secrétaire général du COMICI , Thierry Coffi , a tenu à apporter des précisions.

‘’Monsieur Victor Yapobi est au repos, il est à Paris actuellement car il était un peu fatigué, mais il n’est pas malade. Il avait besoin de se reposer, c’est normal, surtout après ce marathon de la caravane MISS CI. Vous savez quand on arrive à l’organisation finale d’une telle compétition, ça devient éprouvant. Quand vous n’êtes pas au top de votre forme, il est mieux de pouvoir reculer et repartir de plus belle. Durant l’organisation de la Finale, on était régulièrement en contact téléphonique avec lui pour lui dire comment les choses se passaient dans la salle, il va revenir bientôt’’, a-t-il confié.

La finale du 4 septembre 2021 a vu le sacre de la belle Olivia Yacé. Née le 08 janvier 1998 aux États-Unis d'Amérique, elle est la fille aînée du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, et de son épouse Yolande Eluh-Yacé.