Deuil : Décès du journaliste camerounais Amobé Mévégué

Amobé Mévégué est décédé. Le célèbre journaliste culturel camerounais a rendu l'âme le mercredi 8 septembre 2021, des suites de la Covid-19, selon des sources concordantes.

Deuil : Le journaliste culturel camerounais Amobé Mévégué, est mort

Le célèbre animateur et journaliste Culturel camerounais Amobé Mévégué est décédé ce 8 septembre 2021, à l'âge de 52 ans. L'information qui passait pour être une rumeur depuis ce matin, a été malheureusement confirmée par Alain Foka, son collègue au sein de la télévision française France 24.

" Au revoir cher collègue. Toutes mes condoléances aux proches et à la famille", a posté Alain Foka sur les réseaux sociaux. L'annonce de ce décès subit, a été faite sur sa page Facebook officielle. Selon nos sources, l'animateur qui s'était rendu récemment au Cameroun, pour les obsèques de sa défunte mère, a succombé suite à sa contamination au COVID-19.

Mobé Mévègué etait producteur audiovisuel. Il fut le fondateur et PDG de la chaine de télévision Ubizznews, disponible en Afrique et en Europe par satellite. Il a œuvré également dans le monde des médias afro en France depuis les années 80 et travaillé sur les premières radios de la diaspora, Tabala FM et Tropic FM.

Amobé a également été désigné journaliste africain le plus diffusé du continent africain à travers des émissions diffusées sur RFI, TV5Monde, Canal France International, MCM Africa, France 0 ou encore France 24 ainsi que sur des chaines publiques et privées du continent.

La Rédaction d' Afrique sur 7 tient à exprimer sa compassion aux collègues, amis ainsi qu'à la famille du défunt, suite à la disparition soudaine et brutale de cette figure du journalisme culturel africain.