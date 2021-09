Burkina : Fermeture du Lycée Zinda Kaboré, sens et impact d'une décision

Le gouvernement burkinabè a décidé de la fermeture du Lycée Zinda Kaboré. Mais à l'approche de la rentrée scolaire, les autorités ont décidé de la réaffectation des élèves, ainsi que du redéploiement des enseignants.

Fermeture du Lycée Zinda Kaboré : Ouf de soulagement pour élèves et enseignants

Alors que la rentrée scolaire 2021-2022 se profile à l'horizon, les élèves et enseignants du Lycée Zinda Kaboré avaient le coeur qui battait la chamade. Et ce, à cause de la décision du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et des Langues nationales de fermer leur établissement. Cette décision de fermeture, intervenue, le 25 mai 2021, n'a pas manqué de soulever le courroux du corps enseignant qui ne savait plus à quel sain se vouer.

Au cours d’une conférence de presse tenue, le 2 septembre dernier, les Enseignants du Lycée Philippe Zinda Kaboré appelaient leur autorité de tutelle à revenir sur sa décision, d’autant plus que celle-ci est pleine de « conséquences sociales ».

« L’affectation du personnel posera des problèmes, les établissements ne pourront pas recevoir tous les élèves, aucune mesure n’a été prise par le personnel ». Tels sont entre autres les difficultés exposées par ces enseignants. Voilà pourquoi ils ont appelé leurs camarades à la mobilisation.

Mobilisation qui a visiblement payé, car l’émissaire du gouvernement burkinabè vient, à travers un communiqué, les rassurer de leur déploiement. « L'ensemble du personnel sera redéployé prioritairement dans les établissements de la région du centre », peut-on lire dans le communiqué du ministre de l'Éducation nationale, qui précise cependant que ce déploiement se fera « en fonction des besoins ». Les élèves seront également réaffectés dans d'autres établissements.

Leministre indique pour ce faire qu'un recensement des personnes concernées est en cours. Les fiches de renseignements étant à retirer à la Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire du Kadiogo (DPEPS). Fiches que les intéressés devront renseigner et déposer à la DPEPS à compter du mercredi 8 septembre 2021 à 9h au mercredi 15 septembre 2021 à 15h.

Il faut noter que le Lycé Zinda Kaboré est le plus grand lycée public du Burkina Faso, avec plus de 8000 élèves. La décision de sa fermeture intervient à la suite d'actes de vandalisme répétés, ainsi que des dérives et radicalisme que le gouvernement ne voulait pas laisser prospérer davantage.