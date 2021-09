Mali: Kalilou Doumbia, l’ancien SG de la présidence, a été arrêté

Porté disparu depuis plusieurs jours, Dr Kalilou Doumbia, ancien Secrétaire général adjoint puis Secrétaire général de la Présidence de la Transition, sous le magistère du Président Bah N’Daw, est aux mains des services de renseignements maliens.

Le jeune Docteur Kalilou Doumbia disparaît sur le chemin de la faculté de droit

Disparu, entre son domicile, sis à l’hippodrome 2, et la Faculté de Droit et des Sciences juridiques (FSJP/ex-ENA), située sur la route de Koulouba, où il enseigne; le jeune docteur en droit de 35 ans serait en fait détenu par la Sécurité d’État. Sa disparition suscitait l’inquiétude de ses proches depuis lundi.

Selon des sources concordantes, depuis son éviction de la Présidence, Kalilou Doumbia est resté très discret et s’est entièrement consacré à ses cours de droit.

Il avait été promu Secrétaire général de la Présidence de la République par le Président Bah N’Daw, le 29 janvier 2021. Il a été relevé de ses fonctions, après la destitution du Président Bah N’Daw, par le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi Goïta.

C’est également lui qui avait lu à la télévision, le 24 mai dernier, le décret de nomination de l’éphémère nouveau gouvernement de transition dont la composition avait suscité la colère d’Assimi Goïta - le président de la transition était alors vice-président - et le renversement, l’arrestation et la détention en résidence surveillée du Premier ministre Moctar Ouane et du président Bah N’Daw.

Certaines sources assurent que Kalilou Doumbia avait à plusieurs reprises, et jusqu’à très récemment, été sollicité par le colonel Assimi Goïta en personne, qui souhaitait travailler avec lui. Est-ce son refus qui a motivé cette arrestation ?

À moins qu’elle ne soit liée à la récente libération des ex-président et Premier ministre, Bah N’Daw et Moctar Ouane, dont le placement en résidence surveillée a pris fin il y a un peu plus de deux semaines ? Kalilou Doumbia serait-il détenteur d’informations intéressant les autorités ? Affaire à suivre...