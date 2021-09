Franklin Nyamsi dévoile ses échanges avec un diplomate français

Le Professeur Franklin Nyamsi, conseiller spécial de Guillaume Soro, a publié sur sa page Facebook des captures d'écrans de messages qu'il aurait échangés avec M. Sylvain Ittey, un diplomate français.

Echanges musclés entre Franklin Nyamsi et le chargé de la diplomatie publique de Paris en Afrique

Le Professeur Franklin Nyamsi, conseiller spécial de l'ancien président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume, actif sur tous les sujets politiques en lien avec l'Afrique, dit avoir reçu en inbox un message d'un diplomate français. Le philosophe Franco-Ivoirien, originaire du Cameroun, n'a pas hésité à afficher sur sa page Facebook les screenshots de son échange avec le nouvel ambassadeur français chargé de la diplomatie publique en Afrique.

Le message de Sylvain Ittey au conseiller de Guillaume Soro

En effet, pour ses propos sur la Centrafrique, le professeur de philosophie dans les Universités de France, affirme avoir reçu le message de Sylvain Ittey disant : « Cher Monsieur Niamsy vous êtes professeur mais vous faites de nombreuses contre-vérités mais comme vous n’avez jamais de contradicteur. Je vous propose un débat puisque vous le (me, ndlr) mettez directement en cause. Quant à mes propos tenus à Bangui vous vous basez sur des propos déformés. Quant à l’esclavage, il date du 16ème siècle. Envore (encore, ndlr) une approximation. »

La réponse cinglante du Professeur au diplomate français

Un message qui fait réagir les internautes pour les fautes qu'il contient. Le conseiller spécial de l'opposant ivoirien Guillaume Soro a répondu : "Cher monsieur Ittey, j’accepte l’idée d’un débat et je vous conseille de bien apprendre l’Histoire du Continent où vous souhaitez anoblir votre carrière. Pour un diplomate bombardé par nomination, c’est une honte de confondre Esclavage et Traite des Noirs. L’Esclavage est un phénomène beaucoup plus ancien et plus universel que la Traite des Noirs. Il était pratiqué dans de nombreuses peuplades du monde, longtemps avant que des grandes puissances occidentales décrètent que toute personne de peau noire croisée en ce monde devrait être réduite en esclavage.

Pour finir, j’ai commenté l’article de RFI sur vos propos en Centrafrique et non « vos propos en Centrafrique », pour la simple et bonne raison que votre personne m’importe moins que l’idéologue néocolonialiste que vous servez. Je ne commente que très rarement les propos de gens dont la carrière tient quasi exclusivement aux nominations des politiques de passage au pouvoir. Dites-moi quand et où vous voulez que nous débattions d’Afrique et soyez très poli, si vous ne voulez pas en sortir très remué. Quant au ministre Djorie, il est assez grand pour défendre tout seul, la ligne répressive qu’il a adoptée envers les libertés d’expression dans son pays. Laissez-le pour une fois, se démerder tout seul.

Intellectuel engagé pour l’État de droit et la Démocratie en Afrique comme ailleurs, j’oeuvre pour 1) Le départ des armées néocoloniales françaises d’Afrique 2) La fin du CFA, monnaie néocoloniale française en Afrique 3) La fin des dictatures en Afrique et donc du soutien de la France aux dictatures. Préparez-vous à me prouver que j’ai tort."

Un tel débat entre le représentant de la diplomatie française et un activiste africaniste peut-il vraiment se tenir ?