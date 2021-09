Abidjan: Les tricycles ne sont plus les bienvenus, ce qui est exigé aux motos

Le gouvernement ivoirien a arrêté en Conseil des ministres, le mercredi 08 septembre 2021 à Abidjan, un plan de circulation des tricycles et les conditions de circulation des motos dans la ville d’Abidjan.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, les tricycles sont désormais interdits d’accès à toutes les voies du réseau structurant de la ville d’Abidjan (toutes les routes nationales, toutes les routes en 2X2 voies et en 2x3 voies reliant les communes, tous les boulevards, les rues principales et avenues) qui jouent un rôle majeur dans le transit urbain.

Quant aux usagers de motos, a-t-il ajouté, le conducteur et toute personne transportée ont l’obligation de porter le casque, le conducteur a l’obligation de détenir un permis de conduire de catégorie A et les motos doivent être obligatoirement équipées de plaque d’immatriculation lisible, de rétroviseur convenablement déployé et de feux clignotants en bon état de marche. « L’objectif général de ce plan de circulation est de fluidifier le trafic urbain dans le Grand Abidjan et de contribuer, de façon substantielle, à l’amélioration de la sécurité routière sur les itinéraires définis », a expliqué Amadou Coulibaly.

Le Conseil des ministres a également fait une communication sur la procédure de mutation des véhicules automobiles dont les vendeurs sont introuvables et l’immatriculation de véhicule ne disposant pas de plaque numérologique ou dont les plaques sont illisibles, détériorées ou fantaisistes. De nouvelles mesures ont été arrêtées, en vue de simplifier et d’accélérer les procédures de mutation de la carte grise et de mise à disposition des plaques d’immatriculation de véhicule n’en disposant pas.

SOURCE : CICG