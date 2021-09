Bénin: Nicéphore Soglo va manquer les obsèques de son épouse

Nicéphore Soglo, ex-président de la République du Bénin, atteint de Covid-19, sera absent aux obsèques de son épouse, Rosine dont l'inhumation est prévue le samedi 11 septembre 2021.

Bénin: L'ex-Première dame Rosine Soglo inhumée, samedi, en l'absence de son époux

Décédée le 25 juillet dernier, l’ancienne Première dame du Bénin et doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, Rosine Vieyra Soglo, sera conduite à sa dernière demeure, samedi 11 septembre 2021. La date d’inhumation de la présidente fondatrice du parti "Renaissance du Bénin", est restée inchangée en dépit de la mise en quarantaine de son époux, l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, atteint de la Covid-19.

Selon les précisions du Prof Guy Ossito Midiohouan, porte-parole du comité d’organisation, les funérailles se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières, conformément aux dernières mesures restrictives prises par le gouvernement. Le grand public n'est donc pas convié à ces obsèques démarrées officiellement, mercredi 8 septembre 2021. « Le Comité d’organisation s’emploie à respecter et à faire respecter les décisions du gouvernement, de façon rigoureuse (...) Jusqu’au vendredi 10 septembre 2021, de 10 h à 19 h, avec une pause entre 13 h et 15 h, un livre de condoléances va rester ouvert au siège de l’association de Vidolé à Cotonou pour recueillir les condoléances et hommages", a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que le comité prévoit également une veillée de prière avec animation folklorique les jeudi 09 et vendredi 10 septembre à partir de 19 h. Le samedi 11 septembre, il y aura une cérémonie, corps présent, à 9 heures, suivie d’un recueillement et d'un office religieux avant l’inhumation de la défunte dans un cadre strictement familial. « Chacun, de chez lui pourra s’unir d’intention aux prières familiales. Les dispositions seront prises pour que les cérémonies de samedi soient retransmises en direct sur les médias et sur les réseaux sociaux », promet le porte-parole du Comité d’organisation, Guy Midiohouan.