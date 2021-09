Coupé-décalé: Toute la vérité sur le love entre Ordinateur et Zota

Ordinateur, ancien danseur de feu Dj Arafat, a fait des révélations sur son aventure avec l'ex-danseuse de Serge Beynaud, Zota.

Ce qui s'est réellement passé entre Zota et Ordinateur

Zota est incontestablement une des meilleures chorégraphes de sa génération. Révélée au grand public dans le courant des années 2010, cette charmante jeune femme faisait partie des trois virevoltantes danseuses de Serge Beynaud au moment où ce dernier menait une farouche concurrence à feu Dj Arafat sur la scène musicale. Il y a quelques années où Zota était très proche d’un des danseurs de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat répondant au pseudonyme "Ordinateur". Ce qui avait fait croire à de nombreux observateurs, qu’il existait une relation amoureuse entre nos deux talentueux chorégraphes.

Invitée il y a quelques mois à l’emission Peopl’Emik, Zota s’est prononcée sur sa proximité avec le jeune Ordinateur. ''Il peut arriver que des danseurs entretienent des relations amoureuses. Bon, j'ai failli avoir des relations avec mon collègue du nom de Ordinateur, danseur d'Arafat. Il y a eu juste quelques détails", a-t-elle confié. Plusieurs mois après, c'est au tour de l'ancien danseur de Dj Arafat de se prononcer sur le sujet.

Il a fait savoir que son aventure avec Zota était une histoire montée de toute pièce, juste pour rechercher le buzz. "En fait, c’était juste une histoire comme on le dit buzz. Vous connaissez ; on parle d’Ordinateur, on parle de Zota, donc on est dans un truc vraiment, aux yeux des gens. Il faut qu’ils se disent que ces ceux-là, ils sortent toujours ensemble… Bah c’était de faire parler de nous simplement…’’, a-t-il révélé sur les antennes de NCI. Des propos qui ont surpris de nombreux observateurs qui ne comprennent pas les raisons pour lesquelles certains artistes ivoiriens sont tant motivés par la recherche du buzz.