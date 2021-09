Nigeria : 6 milliards de nairas de médicaments saisis, Boko Haram cité

Au Nigeria, l'Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA) a mis la main sur 11,3 millions de dollars (6 milliards de nairas) de médicaments destinés à Boko Haram, rapporte le site dailytrust. La saisie a été opérée au port d'Apapa dans l'État de Lagos.

Nigeria : La NDLEA fait une grosse saisie

Selon le site dailytrust qui nous livre l'information, d'importants chargements de Captagon sont tombés entre les mains de l'Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA). Mohammed Buba Marwa, responsable de l'agence brigade-gendarmerie, a donné plus de détails sur cette affaire.

"En mars 2021, nous avons reçu des renseignements de nos partenaires internationaux sur l'expédition de stupéfiants illicites vers le Nigeria depuis le Moyen-Orient via le port d'Apapa. Le conteneur a traversé trois pays et a été transbordé dans un pays d'Afrique du Nord, mais nous l'avons suivi avec nos partenaires", a-t-il rappelé au cours d'une conférence de presse le mercredi 8 septembre 2021 à Abuja, la capitale du Nigeria.

La NDLEA précise que ces produits saisis étaient destinés à Boko Haram. "Nous avons fait la première tentative d'examiner le conteneur le jeudi 26 août 2021, et ce que nous avons trouvé à l'intérieur du conteneur étaient trois pièces de machines à polir le marbre, autrement appelées ponceuses. Un examen plus approfondi le mardi 31 août avec les chiens renifleurs de la NDLEA a révélé une indication positive sur la bobine du rotor de l'une des trois machines. Le lendemain, mercredi 1er septembre, 18 560 comprimés de la drogue suspectée d'être de l'amphétamine (Captagon) pesant 3,2 kg ont été retrouvés profondément cachés dans l'un des enroulements. Le lendemain, jeudi 2 septembre, les deux autres machines ont été démantelées, et au total, un total de 451 807 comprimés, pesant 74,119 kg, ont été découverts cachés à l'intérieur de leurs bobines de rotor", a poursuivi Buba Marwa.