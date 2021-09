People: Qui est Joie Chavis photographiée entrain d'embrasser Puff Diddy

Puff Daddy ou encore Diddy serait-il en couple avec Joie Chavis? Le magnat du Hip Hop a été photographié en compagnie de la mannequin en train de s’embrasser sur la mega yacht du rappeur en Italie.

En vacance en Italie, Diddy Love sur son méga yacht en charmante compagnie

Malgré sa longue histoire avec Cassie, le mogul du hip-hop US n’a jamais cessé de multiplier les conquêtes (J-Lo, Lori Harvey, Gina Huynh, Tina Louise, Miracle Watts, Daphne Joy…)… Qu’il s’agisse de véritables coups de foudre ou de coups de pub destinés à faire le buzz, Diddy n’a jamais aussi bien porté son nouveau pseudonyme “Love” qu’actuellement.

Alors qu’il a posé ses valises en Italie durant quelques semaines afin de soutenir ses filles qui participent à un défilé de mode organisé par Dolce & Gabbana, le boss de Bad Boy Records a été aperçu en charmante compagnie.

En effet, le producteur, de son vrai nom Sean Peignes, 51 ans, (mais connu sous divers surnoms, y compris Puff Papa ou P. Diddy) a été filmé en train d’embrasser Joie Chavis, la mère des enfants de Bow Wow et Future.

Sur les photos publiées, Diddy, qui s'appelle actuellement Sean "Love" Combs, verrouille les lèvres avec le mannequin de 32 ans, qui est vêtu d'un bikini. Les deux semblaient proches, alors qu'ils s’embrassaient langoureusement.

Diddy est en Italie depuis le mois dernier, soutenant ses jumelles de 14 ans, D'Lila et Jessie, alors qu'elles défilaient pour Dolce & Gabbana.

Diddy était en couple avec Cassie Ventura de 2007 à 2018. Il a six enfants issus de relations antérieures: Justin, Christian, D'Lila, Jessie et Chance, ainsi que Quincy, le fils de feu son ex Kim Porter issu d'une précédente relation avec le chanteur-producteur Al B.

Qui est Joie Chavis

Mère de deux enfants, Joie Chavis, influenceuse des médias sociaux, est liée de manière romantique à d’autres vétérans de l’industrie de la musique, notamment Abou « Bu » Thiam, un cadre de la musique qui a travaillé avec Kanye West. (Il est aussi le frère du chanteur Akon.) Plus récemment, Joie est sortie avec des rappeurs Bow Wow et Future, respectivement.

Elle avait une relation intermittente avec Bow Wow; Chavis a donné naissance à Shai, la fille du rappeur de Colombus, en 2011. Après que les deux se sont séparés pour la dernière fois, elle a commencé à sortir avec Future en 2017. Elle et Future ont accueilli un fils ensemble en 2018, mais se sont séparés l’année suivante.