FPI: Un autre cadre lâche Affi N'guessan et rejoint Laurent Gbagbo

Dans une correspondance en date du 9 septembre 2021, adressée au président du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N'Guessan, Joseph Assi Bénié, Vice-président chargé de la Régulation, la Privatisation, la Concurrence et la Bonne gouvernance, a annoncé sa décision du poste qu'il occupait depuis 2016.

Joseph Assi Bénié, Vice-président démissionnaire du FPI: "Je ne suis opposé ni à Gbagbo ni à Affi"

J’ai l’honneur de porter à la connaissance des militants du Front Populaire Ivoirien, de la communauté nationale et internationale que pour raisons personnelles, j’ai remis, au Premier Ministre Pascal Affi N'guessan, Président du Front Populaire Ivoirien, ma démission du poste de Vice-président chargé de la Régulation, la Privatisation, la Concurrence et la Bonne gouvernance que j’occupais depuis 2016. C’est le lieu d’exprimer ma gratitude et ma reconnaissance, d’abord au Président Pascal Affi N'guessan pour la confiance qu’il nous a toujours manifestée ainsi que la riche expérience qu’il a bien voulu partager avec nous ses collaborateurs, ces dernières années ;

Ensuite au Président Laurent Gbagbo pour m’avoir mis le pied à l’étrier de la vie politique, dès l’entame de son mandat à la magistrature suprême. Pour la suite, je me mets à la disposition du Président Laurent Gbagbo pour qui j’ai la plus haute estime. Je comprends que cette décision, du reste, parfaitement et humblement assumée, puisse susciter divers commentaires et interprétations, compte tenu de la période extrêmement sensible que nous traversons en ce moment.

En tout état de cause, ce qui m’apparait essentiel et que je voudrais qu’on retienne est que je ne suis opposé ni à Gbagbo , ni à Affi , deux personnalités, deux leaders qui, pour moi, sont parmi les figures marquantes de l’histoire de la gauche en Côte d’Ivoire, deux des principaux artisans du multipartisme dans notre pays, après l’indépendance. Aussi, les divergences qui les opposent aujourd’hui ne devraient-elles pas faire oublier leur combat, voire leur sacrifice, pour le triomphe des valeurs de la gauche démocratique dont la particularité est de placer l’être humain au cœur de l’action politique.

Fait à Abidjan le 09 septembre 2021

Joseph Assi Bénié

Agrégé de droit public et de science politique