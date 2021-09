Animation télé: Yves Zogbo Junior parle des qualités de Willy Dumbo

L’un des doyens des animateurs ivoiriens, Yves Zogbo Junior, a affiché son admiration pour Willy Dumbo.

Yves Zogbo Junior: "Willy Dumbo est multidimensionnel. Il s’adapte à tout et il écoute"

Willy Dumbo est perçu comme un des animateurs les plus polyvalents de Côte d’Ivoire. Très bon humoriste, il a réussi à associé l'humour et animation télé et radio. Ce qui le démarque forcément des autres.

Après avoir officié à la Rti pendant plusieurs annés, Willy Dumbo présente aujourd’hui deux émissions qui ont entièrement été adoptées par le public ivoirien. Il s’agit en effet, de l’émission ‘’Accusé levez-vous ‘’ diffusée sur la radio Trace Fm et de l’émission ‘’Willy à Midi ‘’ diffusée sur Life Tv.

Cela ne fait l’ombre d’aucun doute que Willy Dombo a du talent; et ce n’est pas Yves Zogbo Junior, l’un des doyens de l’animation et de la présentation télé en Côte d’Ivoire, qui dira le contraire. Dans une émission sur la chaîne Canal Plus, il a dit tout le bien qu’il pense de l'humoriste-présentateur.

‘’Former quelqu’un, c’est donner en cette personne, ce petit caractère de mission sociale … Par exemple, il y a un jeune que j’aime beaucoup, Willy (…) il est multidimensionnel. Il s’adapte à tout et il écoute… je suis convaincu qu’un jeune comme ça, pris dans un moule avec les orientations qu’il faut , il va optimiser‘’, a soutenu Yves Zogbo Junior.

Des propos qui ont forcément ému Willy Dumbo; lequel a posté cet extrait sur sa page Facebook, en laissant le commentaire suivant: ‘’Un seul mot: MERCI tonton. Plus que jamais déterminé à maintenir le cap! Merci à tous de m’y aider‘’.