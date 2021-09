L'actrice Kriti Sanon s'offre la Mercedes-Maybach GLS 600 la plus chère

L'actrice de Bollywood, Kriti Sanon, a récemment été aperçue avec sa nouvelle Mercedes-Maybach GLS 600 qui est l'offre la plus chère du constructeur automobile allemand en Inde.

Kriti Sanon, l'actrice diplomée en ingéniérie électronique, ss'achète le SUV phare de Mercedes

Après le succès retentissant de Mimi, Kriti Sanon qui a récemment reçu des critiques élogieuses pour sa performance, a ajouté une nouvelle voiture à sa collection. Le tout nouveau véhicule n'est autre que le Mercedes Maybach GLS 600. Ayushmann Khurrana, Ranveer Singh et Arjun Kapoor ont la même voiture.

La Mercedes-Maybach GLS600 fonctionne avec un moteur essence V8 turbo de 4,0 litres développant 550 ch et 730 Nm. La voiture spectaculaire est associée à une boîte de vitesses automatique à neuf rapports, qui permet au GLS de passer de zéro à 100 km/h en 4,9 secondes. Il dispose également d'un moteur électrique, qui produit une puissance supplémentaire de 21 ch et 250 Nm de couple.

La course d'élite a un prix impressionnant de Rs 2,43 crore en Inde et Kriti est la dernière parmi les célébrités de Bolly, à avoir opté pour la voiture. Ce n'est que récemment qu'Arjun Kapoor a pris livraison de son SUV Maybach GLS 600 et, d'après les images partagées par un concessionnaire Mercedes-Benz, l'acteur a acheté le GLS en bleu. Ayushmann Khurrana et Ranveer Singh ont acheté le SUV phare de Mercedes.

Plusieurs vidéos de la nouvelle voiture de Kriti ont envahi le web. Dans le même ordre d'idées, on peut voir Kriti descendre de son tout nouveau véhicule et saluer les paps qui l'exhortent à poser avec son nouveau véhicule. L'actrice a été vue avec un short rose et un haut rose. Elle a été vue arrivant au bureau de Dinesh Vijan, le fondateur de Maddock Films.

Qui est Kriti Sanon

Dans la liste des jeunes actrices ayant percé ces dernières années, Kriti Sanon est une des rares à ne pas être issue du népotisme ou du clan Karan Johar. Débutant dans l'industrie telugu en 2014,

L’actrice de 31 ans a un diplôme d’ingénieur en électronique et télécommunications du Jaypee Institute of Information Technology, Noida et d’autres faits moins connus à son sujet. Kriti a remporté le Filmfare Best Female Debut Award pour sa performance dans Heropanti.

Fille de Delhi, elle fait ses études à la populaire école publique de Delhi, RK Puram. Kriti a lancé sa propre marque de vêtements intitulée ‘Ms. Prise’ en septembre 2016. Danseuse de kathak, elle est une fan inconditionnelle de Salman Khan et la saison préférée de Kriti est la mousson.

Côté travail, l’actrice a la chatte bien remplie avec une poignée de projets. Kriti sera vue dans Mimi de Laxman Utekar, Bhediya d’Amar Kaushik, Bachchan Pandey de Farhad Samji et Adipurush d’Om Raut.

La rumeur dit que Kriti Sanon est sortie avec l’acteur décédé Sushant Singh Rajput.