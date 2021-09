Maître Gims a-t-il vendu son âme au diable? Toute la vérité

La célèbre chanteur congolais Maître Gims s'est enfin prononcé sur les rumeurs qui stipulent qu'il a eu recours à des pratiques occultes pour avoir le succès.

Maître Gims: ''Arrêtez de croire en ces choses, seul le travail paie''

Gandhi Djuna, plus connu sous le nom Maître Gims, né le 6 mai 1986 en République démocratique du Congo (RDC ), est un auteur-compositeur-interprète et rappeur congolais. Il a passé la majeure partie de son enfance en France.

Ancien membre du groupe hip-hop Sexion d'Assaut, il a sorti son premier album intitulé ''Subliminal" en 2013. L'album s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France et a culminé à la deuxième place du classement des albums français.

Il a ensuite dévoilé deux autres albums : ''Mon cœur avait raison'' en 2015 et ''Ceinture noire'' en 2018, qui ont également connu un incroyable succès. Il a dominé le classement des singles français à quatre reprises, et le plus récemment en 2018 avec sa chanson "La même".

La chanson a été la plus jouée en France en 2018 et elle a aidé Gims à devenir l'artiste le plus joué à la télévision et à la radio françaises pour la même année. Il a vendu plus de 5 millions de disques, dont 3 millions d'albums depuis le début de sa carrière.

Un incroyable succès qui suscite bien évidemment de nombreux commentaires. Certains observateurs estimant que l'artiste a eu recours à des pratiques occultes pour avoir ce succès. Black M, l'un de ses anciens compagnons du groupe Sexion d'Assaut, avait même confirmé cela il y a quelques mois.

‘’C’est la fin du Wati B (le label de Sexion d’Assaut)… Gims a vendu son âme au diable, c’est un franc-maçon’’, avait tweeté Black M. Face à ces soupçons de plus en plus récurrents, Maître Gims a dit sa part de vérité.

''Arrêtez de croire en ces choses. Seul le travail paie. Et c'est ceux qui croient que le succès des autres est dû a des rituels qui sont les vrais sorciers", a-t-il confié.