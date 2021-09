Côte d'Ivoire: Le Woroba rend hommage à Ouattara pour ses actions

Les populations du District du Woroba (Bafing, Béré et Worodougou), dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, ont salué le samedi 11 septembre 2021 à Séguéla, les actions de développement du Président Alassane Ouattara en leur faveur.

Action de développement : Le District du Woroba exprime sa reconnaissance au président Ouattara

Les populations des régions du Bafing, du Béré et du Worodougou, ont rendu, samedi 11 septembre 2021, un hommage mérité au président ivoirien, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement en leur faveur, depuis son accession à la magistrature suprême.

Au cours de cette cérémonie qui a mobilisé un grand public, les populations lui ont exprimé leur reconnaissance pour les projets de développement dont elles ont bénéficié depuis son arrivée au pouvoir en 2011.

L'objectif était de lui traduire leur gratitude pour la marque de considération à leur égard, avec la promotion de plusieurs fils et filles à des postes de responsabilités. Depuis l'arrivée aux affaires du Président Alassane Ouattara, les régions du Bafing, du Béré et du Worodougou connaissent une dynamique de développement de plus en plus importante, avec la mise à disposition des populations de nombreux services sociaux de base, notamment le bitumage de plusieurs axes routiers, l’électrification, l’approvisionnement en eau potable, etc.

Pour le porte-parole des populations, le Ministre-Gouverneur Moussa Dosso, "le District a connu des avancées indéniables grâce aux investissements d'envergure qui ont été faits par le Président de la République".

Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs hautes personnalités, entre autres Aka Aouelé, Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel; le Président du Sénat, Jeannot Kouadio Ahoussou; et le Directeur Exécutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour le démocratie et la Paix (RHDP), Adama Bictogo.