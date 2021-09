Charles Blé Goudé interpelle la classe politique sur la « vraie folie »

En attente d'un retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé ne cesse d'adresser des messages à ses compatriotes pour tourner définitivement le dos à ces crises à répétition qu'a connues la Côte d'Ivoire. En ce début de semaine, le président du COJEP a à nouveau interpellé la classe politique de son pays sur sa page Facebook.

Charles Blé Goudé aux Ivoiriens : « Et si on faisait les choses autrement ? »

Définitivement acquitté, fin mars 2021, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dont il était accusé devant la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé entend rentrer en Côte d'Ivoire pour ajouter sa pierre à l'édification de la réconciliation nationale. Les démarches administratives et même politiques de l'ancien leader de la galaxie patriotique en vue d'un retour au bercail sont jusque-là restées vaines.

Contrairement à son mentor et ancien codétenu du pénitencier de Scheveningen, qui est rentré au pays, le 17 juin 2021, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) est toujours en attente de son passeport, dont il a pourtant fait la demande auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Hollande.

Cette attente n'empêche pour autant pas le Génie de Kpô d'adresser des messages à ses compatriotes, lui qui fut un témoin oculaire de la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire depuis 2002, et qui s'est achevée dans une crise postélectorale, dont le bilan officiel est de 3 000 morts.

Dans une adresse postée sur les réseaux sociaux, ce lundi, Blé Goudé Charles se fait sienne cette citation d'Albert Einstein : « La vraie folie, c'est se comporter de la même manière, et s'attendre à un résultat différent. » Avant de faire remarquer que « ce célèbre physicien est mort depuis le 18 avril 1955, pourtant on dirait qu'il nous parle directement ».

Aussi, l'ancien dirigeant de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) interroge ses compatriotes sur la portée de cette citation dans le contexte ivoirien : « Avons-nous vraiment tiré les enseignements de ce qui nous est arrivé ? Et si on faisait les choses autrement ? » Avant d'adresser cette prière : « Dieu nous donne le discernement !!! Bon début de semaine à tous ! »