Cinema: Tout savoir sur la Saison 5 de La Casa de Papel

La saison 5 de La Casa de Papel est disponible depuis le 3 septembre. La série espagnole créée par Álex Pina et devenue un phénomène mondial sur Netflix, se termine par un épilogue à couper le souffle.

Cette ultime salve d'épisodes, a été découpée en deux parties : la première est sortie sur la plateforme de streaming le 3 septembre 2021. Alex Pina, le créateur de la Casa de Papel, présente huit braqueurs qui réalisent une prise d'otage à la Maison royale de la monnaie d'Espagne. Dans l'ombre, l'un des leurs, cerveau de l'opération, manipule la police. Il vous suffit de regarder les cinq premiers épisodes de la saison 5 de La Casa de Papel sur Netflix, et vous n'aurez donc pas peur des spoilers qui vont suivre. Alors que le Professeur est capturé, les braqueurs, eux, ont réussi à sauver Lisbonne, mais…

Le Professeur arrêté par Sierra

Le volume 1 est fort en rebondissements : Tokyo s'est sacrifiée afin de sauver ses amis, Helsinki a été touché à la jambe, et Arturo a été sorti de la Banque d'Espagne après s'être fait tirer dessus par son ex Monica alias Stockholm. En effet, Silene Oliveira, c’était son nom avant qu’elle ne devienne Tokyo, était encore une jeune femme avec un désir de liberté, et rêvant d’une vie commune avec son petit ami René. Nous la voyons quatre ans avant le coup d’État, en vacances avec lui à Lisbonne.

Leur rêve est de vivre ensemble pour toujours, sans emplois humiliants qui ne leur permettent pas de joindre les deux bouts. “Attaquons les banques”, propose René un soir à Tokyo, en lui offrant une boule de neige avec un samouraï japonais. C’est là que Silène a rêvé de voyager avec René, l’endroit où elle voulait aller.

De quoi se demander si l'otage s'en sortira vivant dans le volume 2 de la série espagnole. Pour autant, après avoir blessé par balle Arturo, Monica a totalement vrillé... Elle a fait son possible pour que les braqueurs le réaniment, car elle sait qu'il serait le seul à pouvoir s'occuper de son fils si elle et Denver mouraient durant le casse.

Désemparée, elle s'est ensuite injectée de la morphine dans le corps afin d'oublier ce terrible "accident", culpabilisant au plus haut point de ce qu'elle avait fait. Souffre-t-elle une nouvelle fois du syndrome de Stockholm avec Arturo ?

Netflix a révélé le synopsis officiel de toute la saison 5 de La Casa de Papel

"Le gang est enfermé dans la Banque d'Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s'apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l'un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il ne sait pas comment s'évader. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu'ils ont affronté jusque-là : l'armée. La fin du plus grand casse de l'histoire se rapproche, et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte…".

Pour ce dernier tour de piste, le Professeur et son équipe auront de nouveaux ennemis. L'acteur Miguel Angel Silvestre, Lito dans Sense8, ainsi que Patrick Criado (vu dans Permis de vivre), rejoignent le casting, sans que leurs rôles ne soient révélés.