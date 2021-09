Obsèques de Amobé Mévégué : Ce que demande sa famille

Amobé Mévégué s'est définitivement éclipsé le mercredi 8 septembre 2021. L'animateur et producteur camerounais est décédé en France d'un paludisme deux semaines après avoir inhumé sa mère au Cameroun. On en sait davantage sur le programme de ses obsèques.

Les obsèques de Amobé Mévégué débutent le mercredi 15 septembre

La famille de Amobé Mévégué a livré les détails des obsèques de l'ancien animateur de France 24, mort le mercredi 8 septembre 2021 en France. "À la suite du départ de notre frère et patriarche Amobé Mévégué, la grande famille Mévégué, son épouse, ses enfants, ses frères et soeurs vous remercient pour tous les messages de soutien et d'affection que vous transmettez depuis ce douloureux 8 septembre", peut-on lire dans le communiqué publié par la famille du défunt.

Par ailleurs, la note donne de plus amples détails sur les obsèques d' Amobé Mévégué en France. En effet, le mercredi 15 septembre 2021, il est prévu un moment de recueillement à la chambre funéraire du mont Valérien situé au 42 chemin des cendres à Nanterre de 15 h à 17 h.

Deux jours plus tard, un autre moment de recueillement se tiendra toujours à la chambre funéraire du mont Valérien de 16 h 30 à 18 h. La famille de Amobé Mévégué ajoute également que le samedi 18 septembre 2021, une journée d'hommage sera organisée de 10 h à 21 h dans les locaux de la chaine Ubiznews qui appartenait à l'ancien animateur de France 24.

"Nous vous prions de bien vouloir respecter la douleur de la famille comme la famille respecte la douleur de toutes les personnes qui sont touchées par cette disparition", poursuit le communiqué. Il est important de rappeler que l'entrée dans l'enceinte lors de l'hommage du samedi 18 septembre sera soumise au protocole sanitaire émis par la préfecture. À cet effet, les personnes désireuses de prendre part à la cérémonie devront présenter un test covid négatif ou un pass sanitaire.