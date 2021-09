Met Gala 2021: Kim Kardashian attire Kanye West et apparait cagoulée

Kim Kardashian, l'ex-femme de Kanye West, est apparue cagoulée en Balenciaga lundi à la soirée Met Gala 2021 (Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala) à New York. Une tenue qui brise les codes du tapis rouge et fait son entrée dans les annales de la mode.

Met Gala 2021: Retour de la flamme d'amour entre Kim Kardashian et Kanye West ?

Kim Kardashian, l’ex-pas-vraiment-ex de Kanye West, fait sensation au Gala du Met (Metropolitan Museum of Art) qui a fait son grand retour à New York lundi 13 septembre 2021 après deux ans d'interruption. Kim y a participé et contrairement aux autres années, l'ex de Kanye West n'a pas montré un centimètre de peau. Une référence directe au rappeur américain qui vient de sortir l'album "Donda". Un clin d’œil fait à son ex-mari qui ne se présente plus en public, que recouvert d’une cagoule noire, à l’occasion de la promotion de son nouvel album Donda. La star de télé-réalité avait d’ailleurs déjà été vue dans les rues de New York quelques jours plus tôt vêtue d’une tenue similaire, toute en cuir.

En entrant dans le gala avec le directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia, à son bras - et dans un ensemble assorti comprenant un sweat à capuche noir, Kim Kardashian a laissé toute la foule dans l'expectative. Certes, sa sœur Kendall n'était pas loin, ce qui a donné un indice aux spectateurs, mais la tenue et son aura mystérieuse ont donné à la foule quelque chose de nouveau et d'inventif.

Sa dernière apparition au Met Gala, la soirée de la mode organisée par Anna Wintour pour collecter des fonds à destination du Costume Institute, remonte à 2019. Apparue en Mugler en look wet dans une “robe goutte” désormais devenue célèbre qui a, en quelques secondes, fait ressurgir la hype du créateur mythique des eighties, Kim Kardashian se devait de marquer cette édition 2021 d’un grand coup.

Et son dernier look aperçu dans les rues de New York lors de son arrivée au Ritz-Carlton de Manhattan aurait dû nous mettre sur la voie. En tenue très SM, tout en cuir et cagoule zippée, trench ceinturé et queue de cheval apparente, la star américaine de la télé-réalité a fait sensation.

Kim Kardashian prend le Met Gala très au sérieux. La star du clan Kardashian-Jenner a toujours fait des efforts supplémentaires dans ses choix, depuis qu'elle a foulé pour la première fois le tapis rouge dans la désormais iconique robe de maternité Givenchy à imprimé floral en 2013. Compte tenu de cela et de sa plus récente robe effet mouillée et imaginée par Thierry Mugler en 2019, la barre était placée très haut pour cet événement de Met Gala.

L'événement fournit chaque année un thème qui permet d'aiguiller les stars vers une certaine garde-robe. Pour cette édition 2021, c'est un double thème qui a été imposé, à savoir In America : A lexicon of Fashion et In America: An Anthology of Fashion. Comprenez par là le lexique et le recueil de la mode aux Etats-Unis. Un sujet large pour lequel Kim Kardashian s'est visiblement sentie inspirée

Séparée de Kanye West, le père de ses quatre enfants, la soeur de Kendall Jenner (venue dans une robe rouge argentée Givenchy bien plus classique) arborait pourtant un style très proche de celui de son ex-mari, lequel n’est apparu récemment que cagoulée, lui aussi, pour présenter son nouvel album à des fans extatiques venus l’écouter en concert plus que le voir.

Ce choix stylistique serait-il ainsi une façon de nous signifier à travers le vêtement un retour de flamme inattendu ? Connaissant l’habileté de ces deux-là à faire le buzz, ça n’est pas impossible.