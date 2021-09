Musique: Josey et Vitale, deux styles, un point commun

Les chanteuses ivoiriennes Josey et Vitale ont séduit de nombreux observateurs sur les réseaux sociaux. Ce qu’il s’est passé.

Ce qui s’est passé entre Josey et Vitale

Evoluant dans des registres assez différents, les chanteuses Josey et Vitale sont incontestablement deux icones de la musique féminine urbaine en Côte d’Ivoire. D’un côté, on a Josey, considérée comme l’une des plus belles voix d’Afrique et dotée d’une sensualité hors-pair qui ne laisse personne indifférent. Après une aventure amoureuse avec l’international Serey Dié Goeffroy, Josey est désormais à la tête d'un label de production dénommé Schama Prod. Un label qu’elle gère avec brio, puisqu’en plus de l’énorme succès qu’elle rencontre, elle a réussi à révéler au grand public, le groupe 2boys. Josey a surtout réussi à ramener sur la scène musicale le grand Bonigo du groupe Youlés Inter, qui était porté disparu depuis plus de 10ans.

De l’autre côté, on a Bomisso Nadège alias Vitale, une ex-danseuse reconvertie en chanteuse Coupé décalé. Bien que n’étant pas une excellente chanteuse, elle dispose de nombreux atouts qui lui ont permis de s’imposer comme l’une des pionnières du coupé décalé féminin. Belle, sexy, séduisante, attirante, sensuelle, provocatrice, Vitale est une véritable bête de scène. Et ses prestations sont toujours appréciées par le public, ce qui justifie ses nombreuses sollicitations à travers la Côte d’Ivoire et l’international.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, nos deux célébrités sont très complices, en tout cas si on s'en tient à la dernière publication de Josey qui a rendu un bel hommage à la Beyoncé d’Afrique. ‘’ Bisou ma Vivi. Pour moi, tu es un beau modèle de simplicité et de persévérance. Tu es forte ! Y’a rien. Avance‘’, a posté l’auteur du titre à succès ‘’ Diplôme’’. Quant à Vitale, elle a partagé la publication de sa consœur, en laissant le message suivant: ‘’Merci pour la force ma Joey inter‘’.

Cette belle complicité a été saluée par de nombreux internautes. ‘’C’est bien de voir deux sommités de la musique ivoirienne s’encourager de la sorte. Nous sommes habitués à assister aux clashs entre les artistes ivoiriens. Là c’est un grand geste de maturité. Et c’est la musique ivoirienne qui gagne‘’, a commenté un fan de Vitale.