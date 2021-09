Obsèques de Skelly à Bouaké: Eddie et sa famille étaient indésirables

Le chanteur Eddie a donné les raisons pour lesquelles il n’était pas à l’inhumation de son frère Skelly décédé le 25 aout 2021.

Eddie: ‘’La famille maternelle de Skelly n’a pas été associée à l’enterrement"

L’artiste Coupé décalé, Francis Parfait Tarègue, plus connu sous le nom Skelly, est décédé, mercredi 25 août 2021. Selon des sources proches de l’artiste à Bouaké, le chanteur était malade depuis un moment. Et aux dernières nouvelles, les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du poumon. La dépouille mortelle de Skelly a été mise sous terre le samedi 11 septembre au cimetière de Bouaké. Si sa femme Monica Gindersdorfer, venue d'Allemagne était bel et bien présente à l'inhumation de l’artiste, ce ne fut pas le cas pour certains parents de l’artiste. En effet le chanteur Eddie, demi-frère du défunt, a brillé par son absence.

Interrogé par vibe radio, il a donné les raisons pour lesquelles il n'était pas aux obsèques de son défunt frère. « Je ne suis pas parti parce que la famille maternelle de Skelly à laquelle j’appartiens, n’a pas été associée à l’enterrement. Ni la mère de Francis (Skelly), ni moi, ni notre frère aîné n’ont été associés à l’organisation des obsèques que s’est appropriées la famille paternelle de mon défunt frère. On nous a carrément ignorés et mis à l’écart comme si Francis (Skelly) n’était pas aussi notre fils », a déploré Eddie.

Quelques jours après la mort de Skelly, Eddie, dans une video postée sur la toile, avait dénoncé un bras de fer entre les familles maternelle et paternelle de l’artiste. "Il y a un problème qui est suscité par la famille Tarègue qui surgit aujourd'hui, qui s'interpose et qui fait du chantage…Quand SKelly est né, avec la vieille et mes autres frères, côté maternel, on ne les a jamais vus. De son premier jour de vie jusqu'à son décès à l'âge de 42 ans, ni le père ni un frère du défunt, ni les amis de leur famille… On est surpris de constater que l'ainé et moi, on prend une décision pour faire une petite réunion entre nous pour donner la date des obsèques, les Tarègue viennent s'interposer. Ils vont même à la morgue de Bouaké, dès les premières heures du décès, pour aller se saisir des papiers de la morgue", avait-il dénoncé.