Limitation d'âge à 75 ans en 2025 : Ouattara, Bédié et Gbagbo out (!?)

Le renouvellement de la classe politique ivoirienne pourrait bien se réaliser en 2025 avec le retour de la limitation d'âge. Le Député Assalé Tiémoko annonce une proposition de loi qui pourrait mettre hors jeu Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ainsi que d'autres doyens du jeu politique actuel.

La limitation d'âge, la proposition de loi qui va relancer le débat

Henri Konan Bédié (87 ans), Alassane Ouattara (79 ans) et Laurent Gbagbo (76 ans) occupent le devant de la scène politique ivoirienne depuis plus de trois décennies. Après la présidentielle surchauffée de 2010, nombreux sont les observateurs qui espéraient un renouvellement de la classe politique. Le président Ouattara avait d'ailleurs embouché ce refrain avec l'annonce de sa retraite politique et le passage de la main à une nouvelle génération, le 5 mars 2020, devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en Congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Là où il y avait cependant un hic, c'est bien l'avènement de la Troisième République avec une Constitution qui sautait le verrou de la limitation d'âge. Aussi, les présidents Ouattara, Bédié et Gbagbo s'étaient-ils tous trois portés candidats à la Présidentielle de 2020, avant que le Conseil constitutionnel ne vienne éliminer le Fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). Le Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a, quant à lui, appelé à une désobéissance civile et au boycott de ce scrutin. C'est alors que le président sortant, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a remporté la Présidentielle. Le "macth retour", comme l'appellent certains observateurs, avait bien failli se jouer.

Les trois grands de la politique ivoirienne pourraient néanmoins en toute vraisemblance jouer les derniers instants de leurs cartes politiques ces dernières années. C'est du moins ce schéma que semble vouloir tracer les Députés ivoiriens à l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, en avril 2022. L'honorable Assalé Tiémoko annonce en effet sur sa page Facebook, qu' « à l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, un texte de loi d'origine parlementaire portant modification des conditions d'éligibilité à la Présidence de la République avec limitation de l'âge à 75 ans et visite médicale, sera sur la table des députés. Il sera clairement affirmé dans ce texte qu'en Côte d'Ivoire, l'âge de la retraite politique est fixé à 75 ans plus un jour ».

Le Député-Maire de Tiassalé explique par ailleurs que « cette limitation sera étendue à toutes les fonctions électives et aux fonctions à la tête de toutes les institutions de la république et des conseils d'administration des sociétés publiques ». Espérant que « ce texte sera voté par les deux chambres réunies du parlement et on passera à autre chose ». À noter toutefois que la loi a un caractère général et impersonnel. Loin d'être dirigée contre les personnalités ci-dessus mentionnées, cette loi, si elle était bel et bien votée selon la mouture annoncée par le confrère, pourra mettre hors-jeu tout ivoirien, au-delà de 75 ans, qui voudrait prendre part à une élection (générale ou locale) en Côte d'Ivoire.