Côte d'Ivoire: Le FPI d' Affi N'guessan se vide dans le Moronou

La saignée se poursuit au sein du Front populaire ivoirien (FPI), parti dirigé par l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan, en rupture de ban avec son ex-mentor Laurent Gbagbo.

Le fossé s'agrandit entre Laurent Gbagbo et son ex-Premier ministre Affi N’guessan qui a, pendant 20 bonnes années, dirigé le Front populaire Ivoirien (FPI). Devant ses partisans réunis le lundi 9 août 2021, l’ex-président ivoirien a officiellement rompu les amarres avec Affi N’guessan. " Laissons Affi avec l’enveloppe qu’il détient. Nous allons continuer à lutter…décentralisation, industrialisation, les libertés. Le FPI, c’est nous. Nous allons changer de nom, c’est tout ! », a-t-il déclaré.

Depuis, des secousses se font de plus en plus ressentir au sein du parti dirigé par Pascal Affi N'guessan. Des cadres et non des moindres parmi lesquels Konaté Navigué, Assi Bénié et bien d'autres anonymes, ont claqué la porte du Front population ivoirien, pour ainsi rejoindre le futur parti politique que compte mettre en place Laurent Gbagbo. Un autre coup dur est également signalé depuis, lundi, dans les rangs du FPI. Cette fois, c’est dans la région du Moronou, fief de Pascal Affi N'guessan, qu' a lieu cette énième vague de défections.

Plusieurs secrétaires de sections de la fédération FPI de M'Batto, ont décidé de tourner le dos au député de Bongouanou Sous-préfecture. Avec à leur tête Antoine Kangah, candidat malheureux aux dernières élections législatives, ces militants ont décidé de répondre favorablement à l'appel de Laurent Gbagbo. La bataille pour le contrôle de M’Batto ne fait que commencer désormais entre Pascal Affi N’Guessan, N’Da Kamenan et Antoine Kangah, sans oublier que le RHDP, parti au pouvoir, est également présent dans cette localité de la région du Moronou.