Roger Banchi révèle un deal entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro

Dans une publication sur Twitter, Roger Banchi, proche de Guillaume Soro, révèle un deal entre Alassane Ouattara et son mentor. Pour ce cadre de GPS (Générations et peuples solidaires), l'actuel président ivoirien prépare l'ancien chef rebelle à s'installer au Palais présidentiel.

Roger Banchi parle d'un deal entre Alassane Ouattara et Soro

Selon Assalé Tiémoko, le député-maire de Tiassalé, Alassane Ouattara va réinstaurer la limite d'âge pour la candidature à l'élection présidentielle. "À l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, un texte de loi d'origine parlementaire portant modification des conditions d'éligibilité à la Présidence de la République avec limitation de l'âge à 75 ans et visite médicale, sera sur la table des députés. Il sera clairement affirmé dans ce texte qu'en Côte d'Ivoire, l'âge de la retraite politique est fixé à 75 ans plus un jour", a fait savoir le journaliste ivoirien. Il ajoute que "ce texte sera voté par les deux chambres réunies du parlement et on passera à autre chose".

Roger Banchi est formel : Alassane Ouattara prépare le chemin pour Guillaume Soro. Il faut noter qu'au regard de la tension et la profonde rupture entre les deux hommes, on a du mal à comprendre ou accepter les propos de ce soroiste. "Vous tous là, vous vous fatiguez... et vous allez fatiguer les Ivoiriens... Économisez vos luttes pour gagner une meilleure place au Ciel de Dieu ! Celui qui va diriger la Côte d’Ivoire est déjà préparé : c’est Guillaume Kigbafori Soro", soutient fermement Roger Banchi.

Le coordonnateur de GPS (Générations et peuples solidaires) Europe va plus loin en demandant aux partisans du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) à venir faire allégeance à son patron. "Ce que je peux vous conseiller, vous tous les gens du pouvoir là…cherchez une route(discrètement ! ), pour venir faire allégeance d’anticipation, au président Guillaume Kigbafori Soro, d’une manière ou d’une autre.Vous-même vous connaissez, ça aide dans le futur", a conseillé Roger Banchi.