Le ministre Adama Coulibaly dans le viseur de cyber délinquants

Adama Coulibaly est victime de cyber attaque. Le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances assiste actuellement à la création de plusieurs faux comptes Facebook portant son nom. L'argentier de l'État est monté au créneau pour mettre en garde les auteurs de cet acte répréhensible.

Faux comptes d' Adama Coulibaly : Le ministre de l'Économie menace

L'information est livrée par le service de communication du ministère de l'Économie et des Finances. En effet, nous apprenons dans un communiqué que de faux comptes Facebook ont été créés avec le nom d' Adama Coulibaly. "Depuis quelque temps, le ministère de l'Économie et des Finances a fait le constat de l'ouverture de plusieurs comptes Facebook fictifs attribués à monsieur le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances", peut-on lire dans la note.

Par ailleurs, les services d' Adama Coulibaly tiennent à préciser que l'argentier ivoirien ne détient qu'un seul compte officiel Facebook. "En dehors de celui-ci, toutes les autres pages Facebook associées au nom et à l'image du ministre de l'Économie et des Finances sont des faux. Elles ont été créées et sont animées par des individus aux desseins inavoués et totalement inconnus des services du ministère", ajoute le communiqué.

Le ministère de l'Économie et des Finances invite les usagers de réseaux sociaux à beaucoup plus de vigilance afin d'éviter de s'exposer à ces comportements malveillants et délictueux. Toutefois, il se réserve le droit d'engager des poursuites contre ces cyber délinquants qui se sont lancés aux trousses du ministre Adama Coulibaly.

Tout comme Adama Coulibaly, les ministres Anne Désirée Ouloto et Mariatou Koné ont aussi subi l'attaque de délinquants de la toile. De faux comptes Facebook avaient été créés au nom de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Ce qui l'avait amené à sortir de son silence pour dénoncer ces agissements perpétrés par des gens tapis dans l'ombre.