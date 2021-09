Bingerville: N'gbromin reçoit les clés de sa toute première école

Le quartier N'gbromin, dans la commune de Bingerville, vient d'être dotée de sa toute première école primaire publique. La remise des clés a été faite le mardi 14 septembre 2021 par le Premier adjoint au Maire de la commune, monsieur Jean Claude Toka, représentant le député-maire Yssouf Doumbia.

Bingerville : L'école primaire du quartier N'gbromin a été inaugurée

Élèves, parents d'élèves, responsables de l'éducation, tous étaient présents pour assister à cet événement historique pour le quartier N'gbromin de la localité de Bingerville. Le représentant du Maire, remettant les clés, a remercié le Président de la République pour sa vision avant d'indiquer que cette réalisation répond au souci de rapprocher l'école des apprenants. " Cette action répond à un souci majeur, celui de rapprocher l'école de nos enfants. C'est un engagement que nous avons pris devant vous et nous tenons à le respecter (...) Nos efforts seront poursuivi pour doter tous les quartiers d'écoles de ce genre", a affirmé Jean Claude Toka, 1er Adjoint au Maire de la Commune.

Le Représentant de l'inspecteur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire, Koffi Darius, a tenu à remercier le Député-Maire pour cette action noble. " Au nom de l'inspecteur, je voudrais dire merci au Député-maire Yssouf Doumbia qui fait du rêve des populations, une réalité ", a-t-il souligné. Baba Diarra, Président des jeunes du Quartier N'gbromin, par ailleurs porte-parole des populations, a, au nom de celles-ci, remercié l'honorable Yssouf Doumbia pour cette école qui met fin à un calvaire de plus de 40 ans.

" C'est un ouf de soulagement. Après 40 ans d'attente au cours desquelles, les enfants de N'gbromin marchaient sous la pluie et le soleil, à la recherche du savoir dans les écoles du centre-ville ou des autres quartiers, avec tous les risques que cela comportait (...) Aujourd'hui, nous sommes comblés. C'est pourquoi au nom des populations, je voudrais réitérer notre gratitude et soutien au Député-maire Yssouf Doumbia, pour ses actions de Développement ", a t-il déclaré. Cet établissement compte 06 salles de classes, un bureau de Directeur et 04 toilettes. Il a été réalisé avec l'appui du Programme Présidentiel. La coupure du ruban symbolique et la visite guidée des six salles de classe ont mis fin à cette cérémonie d'inauguration.

Info: Nicaise B.