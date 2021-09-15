Parti de Gbagbo: Simone Out, Stéphane Kipré et Sam Etiassé entrent

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Nouveau Parti de Gbagbo : Les choses se mettent progressivement en place
Par Jean Kelly Kouassi
Publié le 15 septembre 2021 à 18:05 | mis à jour le 15 septembre 2021 à 18:07

Les choses se mettent progressivement en place pour l'organisation du Congrès constitutif du futur parti politique annoncée par Laurent Gbagbo.

Nouveau Parti politique de Gbagbo: Les choses se mettent en place

Pour éviter de se laisser embourber dans la querelle de légalité-légitimité autour du FPI, avec Pascal Affi N'guessan, Laurent Gbagbo a choisi, le 9 août dernier, de créer un nouvel instrument politique. Un peu plus d'un mois plus tard, les choses semblent progressivement se mettre en place. La liste des membres du commando en charge de l'organisation pratique du prochain congrès constitutif, a été rendue publique, ce mercredi 15 septembre 2021.

Sans surprise, le nom de l'ex-Première dame, Simone Gbagbo, en froid depuis le 17 juin dernier avec ses anciens compagnons de lutte, n' y figure part. L'ancienne députée de la commune d' Abobo, reléguée au second plan dans la constitution de ce futur parti politique, s'est dite « peu encline » à s’associer à cette initiative. En revanche, l'on note les entrées de Stéphane Kipré, président de l' Union des nouvelles générations (UNG), dont le parti actera certainement, le 25 septembre prochain, son adhésion à cette nouvelle formation politique.

Au nombre des commissions mises en place pour la réussite de ces assises, l'on note celle en charge de la mobilisation qui sera dirigée par Marie Odette Lorougnon, une des caciques de l'ex-régime des refondateurs. L'ambassadeur Koné Boubacar, également relégué au second plan dans la précédente liste, aura la charge de la commission protocole. Autre surprise dans cette nouvelle liste rendue publique, ce mercredi, c'est la présence de l'ex-Préfet hors grade, Sam Etiassé, en qualité de vice-président aux côtés d' Issa Malick, de Stéphane Kipré, Georges Armand Ouégnin.

Ci-dessous l'intégralité de la liste des membres

I-BUREAU DES SÉANCES DU CONGRÈS

I.1 PRESIDIUM

PRESIDENT : DANO DJEDJE SEBASTIEN

VICE-PRESIDENT

ABOU CISSE

AGOH MARTHE

DEMBA TRAORE

HARDING SAMUEL

KIPRE STEPHANE

ISSA MALICK COULIBALY

OUEGNIN GEORGES ARMAND

SAM ETIASSE

I.2 CONSEILLES POLITIQUES

KOFFI N’GUESSAN ANDRE

KOUDOU DAGO GREGOIRE

N’ DABIAN EBY AMAN

SEHI GASPARD

I.3 SECRETAIRES DE SEANCE:

BESSE SYLVIE DOMINIQUE

OBOUMOU IBRAHIM

KOFFI DADIER

KPOLO DOMINIQUE

OURAGA EUGENIE

OUALLO JEAN LUC

SALOME MEYERS

I.3 RAPPORTEUR

RAPORTEUR GENERAL ADOM MARIE CLEMENCE

RAPPORTEURS :

DJODJO TOGBA

GNAOULE OUPOH

GUEDE KAKOU JOSEPH

II- SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT DU CONGRES

COORDONATEUR : YORO BLE MARCEL

II.1 SECRETARIAT ADMINISTRATIF

ADJAFFI N’ZI IRENE

ASSALE MARIE ESTER

BESSE ANTOINETTE

FATOU KEITA

II.2 CELLULE PRODUCTION, REDACTION ET DOCUMENTATION

RESPONSABLE: KOMONO DAVID

RESPONSABLE ADJOINT: GNAHOUA MARCELLIN

MEMBRES:

BLEDE SAKALOU

LIGUE MARIE ANTOINETTE

II.3 CELLULE PLANIFICATION ET SUIVI DES COMMISSIONS :

RESPONSABLE: LIBY KOITA

RESPONSABLE ADJOINT : EPONON ETIENNE

MEMBRES :

GNAKO JEROME

PRAO YAO SERAPHIN

II.4 CELLULE INFORMATIQUE, STATISTIQUE ET TRAITEMENT DES DONNEES

RESPONSABLE : DEMBA TRAORE

RESPONSABLE ADJOINT: BOLI GAHOUDI SATURNIN

MEMBRES :

BISSOUMA LEONARD

KAZA DJAH

III. COMMISSIONS TECHNIQUES

III.1 COMMISSION SECURITE :

PRESIDENT : KUYO TEA

VICE-PRESIDENT : KEKE JOEL

MEMBRES :

GOGOGNON Brice Alain

DAGO Auguste

III.2 COMMISSION PROTOCOLE

PRESIDENT: KONE BOUBAKAR

VICE-PRESIDENT: TOURE ABLE EMMA

III.3 COMMISSION MOBILISATION DES MILITANTS

PRESIDENT : MARIE ODETTE LOROUGNON

VICE-PRESIDENT: DAMANA ADIA PIKAS

MEMBRES :

DIABY YOUSSOUF

DAHI NESTOR

ZAGOL ALAIN DURAND

GNABRO KADO

TCHEIDE LADISLAS

III.4 MOBILISATION DE LA DIASPORA

PRESIDENT : GNAGNE YADOU MAURICE

VICE-PRESIDENT: KONE CEDRIC

MEMBRES : LES REPRESENTANTS DE LA DIASPORA

III.5 COMMISSION MOBILISATION DE LA SOCIETE CIVILE

PRESIDENT : BOSSON PIERRE

VICE-PRESIDENT: ASSEU SIDONIE

MEMBRES:

KONE MEBRA

GUEU THEODORE

DIBI DAVY

YAO ADOUA CHANTAL

III.6 COMMISSION SUPERVISION DES INSTALLATIONS ET DE LA MANIFESTATION

PRESIDENT: LIKIKOUET ODETTE

VICE-PRESIDENT: KISSI ALLOUAN VINCENT

MEMBRES:

KALET DIOMANDE

KAZA LEON

VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA LOGISTIQUE: BILAUD ZEREHOUE DANIEL

MEMBRES:

OUSMANE SAVANE

BESSE GUY BLAISE

KADET MATHIAS

BOLI ASSIA

N’GUESSAN N’DRE HUBERT

VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA RESTAURATION: SIABA NESTOR

MEMBRES:

TOUHOU SOLANGE

NASSE EMMA GISELE

BOZA NAPLA FELICITE

BOTY EVE

III.7 COMMISSION FINANCE ET MOBILISATION DES RESSOURCES :

PRESIDENT: DALLO DESIRE

VICE-PRESIDENT : BALOU OURAGA THEOPHILE

MEMBRES:

M’BOLO MARTIN

GBALOU SERGES

DADI GNABRO EPHREM

KIPRE DIGBEU MAURICE

GBALLOU ANGENOR

III.8 COMMISSION COMMUNICATION

RESPONSABLE : JUSTIN KATINAN KONE

CHARGE DE LA PRESSE INTERNATIONALE ET PORTE PAROLE : HABIBA TOURE

CHARGE DE LA PRESSE ECRITE: KOUASSI FRANCK ANDERSON

CHARGE DE LA PRESSE AUDIVISUELLE: CESAR ETOU

CHARGE DES RESEAUX SOCIAUX: AYEMENE JEAN BLAISE

III.9 COMMISSION RELATIONS EXTERIEURES

PRESIDENT: KIPRE STEPHANE

VICE-PRESIDENT: EKRA ELIDJE JOSEPH

III.6 COMMISSION SUPERVISION DES INSTALLATIONS ET DE LA MANIFESTATION

PRESIDENT: LIKIKOUET ODETTE

VICE-PRESIDENT: KISSI ALLOUAN VINCENT

MEMBRES:

KALET DIOMANDE

KAZA LEON

VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA LOGISTIQUE: BILAUD ZEREHOUE DANIEL

MEMBRES:

OUSMANE SAVANE

BESSE GUY BLAISE

KADET MATHIAS

BOLI ASSIA

N’GUESSAN N’DRE HUBERT

VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA RESTAURATION: SIABA NESTOR

MEMBRES:

TOUHOU SOLANGE

NASSE EMMA GISELE

BOZA NAPLA FELICITE

BOTY EVE

III.7 COMMISSION FINANCE ET MOBILISATION DES RESSOURCES :

PRESIDENT: DALLO DESIRE

VICE-PRESIDENT : BALOU OURAGA THEOPHILE

MEMBRES:

M’BOLO MARTIN

GBALOU SERGES

DADI GNABRO EPHREM

KIPRE DIGBEU MAURICE

GBALLOU ANGENOR

III.8 COMMISSION COMMUNICATION

RESPONSABLE : JUSTIN KATINAN KONE

CHARGE DE LA PRESSE INTERNATIONALE ET PORTE PAROLE : HABIBA TOURE

CHARGE DE LA PRESSE ECRITE: KOUASSI FRANCK ANDERSON

CHARGE DE LA PRESSE AUDIVISUELLE: CESAR ETOU

CHARGE DES RESEAUX SOCIAUX: AYEMENE JEAN BLAISE

III.9 COMMISSION RELATIONS EXTERIEURES

PRESIDENT: KIPRE STEPHANE

VICE-PRESIDENT: EKRA ELIDJE JOSEPH

III.10 ACCEUIL ET HERBERGEMENT

PRESIDENT: MICHEL GBAGBO

VICE-PRESIDENT: BOMOUA AKA MATHIAS

MEMBRES:

LOUMA SERI HORTENSE

BESSEKON MARTHE

YOUAN BI ANGENOR

SERI EDITH

AKISSI CHO CARINE

NAMIZATA FOFANA

III.11 COMMISSION SANTE

PRESIDENT : PROF DEKOU ANGORAN

VICE-PRESIDENT: PROF TCHICAYA AIME FRANÇOIS

MEMBRES:

DR BLE CHRISTOPHE

DR ABOU ARMEL

DR SERI BRIGITTE

DR GNAHORE JONAS

III.11 COMMISSION COLLECTE DES SOUTIENS A L'ORGANISATION DU CONGRES

PRESIDENT: GUEHI IGNACE

VICE-PRESIDENT: N’KO MARCEL

MEMBRES:

TOUS LES ANCIENS SGA ET SN CHARGES DES REGIONS :

TOUS LES ANCIENS FEDERAUX ET LES ANCIENS COLLECTEURS REGIONAUX DU PARRAINAGE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE.

PRESIDENT DU CONGRES CONSTITUTIF

PROFFESSEUR SEBASTIEN DANO DJEDJE

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