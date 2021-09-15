Parti de Gbagbo: Simone Out, Stéphane Kipré et Sam Etiassé entrent

Les choses se mettent progressivement en place pour l'organisation du Congrès constitutif du futur parti politique annoncée par Laurent Gbagbo.
Nouveau Parti politique de Gbagbo: Les choses se mettent en place
Pour éviter de se laisser embourber dans la querelle de légalité-légitimité autour du FPI, avec Pascal Affi N'guessan, Laurent Gbagbo a choisi, le 9 août dernier, de créer un nouvel instrument politique. Un peu plus d'un mois plus tard, les choses semblent progressivement se mettre en place. La liste des membres du commando en charge de l'organisation pratique du prochain congrès constitutif, a été rendue publique, ce mercredi 15 septembre 2021.
Sans surprise, le nom de l'ex-Première dame, Simone Gbagbo, en froid depuis le 17 juin dernier avec ses anciens compagnons de lutte, n' y figure part. L'ancienne députée de la commune d' Abobo, reléguée au second plan dans la constitution de ce futur parti politique, s'est dite « peu encline » à s’associer à cette initiative. En revanche, l'on note les entrées de Stéphane Kipré, président de l' Union des nouvelles générations (UNG), dont le parti actera certainement, le 25 septembre prochain, son adhésion à cette nouvelle formation politique.
Au nombre des commissions mises en place pour la réussite de ces assises, l'on note celle en charge de la mobilisation qui sera dirigée par Marie Odette Lorougnon, une des caciques de l'ex-régime des refondateurs. L'ambassadeur Koné Boubacar, également relégué au second plan dans la précédente liste, aura la charge de la commission protocole. Autre surprise dans cette nouvelle liste rendue publique, ce mercredi, c'est la présence de l'ex-Préfet hors grade, Sam Etiassé, en qualité de vice-président aux côtés d' Issa Malick, de Stéphane Kipré, Georges Armand Ouégnin.
Ci-dessous l'intégralité de la liste des membres
I-BUREAU DES SÉANCES DU CONGRÈS
I.1 PRESIDIUM
PRESIDENT : DANO DJEDJE SEBASTIEN
VICE-PRESIDENT
ABOU CISSE
AGOH MARTHE
DEMBA TRAORE
HARDING SAMUEL
KIPRE STEPHANE
ISSA MALICK COULIBALY
OUEGNIN GEORGES ARMAND
SAM ETIASSE
I.2 CONSEILLES POLITIQUES
KOFFI N’GUESSAN ANDRE
KOUDOU DAGO GREGOIRE
N’ DABIAN EBY AMAN
SEHI GASPARD
I.3 SECRETAIRES DE SEANCE:
BESSE SYLVIE DOMINIQUE
OBOUMOU IBRAHIM
KOFFI DADIER
KPOLO DOMINIQUE
OURAGA EUGENIE
OUALLO JEAN LUC
SALOME MEYERS
I.3 RAPPORTEUR
RAPORTEUR GENERAL ADOM MARIE CLEMENCE
RAPPORTEURS :
DJODJO TOGBA
GNAOULE OUPOH
GUEDE KAKOU JOSEPH
II- SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT DU CONGRES
COORDONATEUR : YORO BLE MARCEL
II.1 SECRETARIAT ADMINISTRATIF
ADJAFFI N’ZI IRENE
ASSALE MARIE ESTER
BESSE ANTOINETTE
FATOU KEITA
II.2 CELLULE PRODUCTION, REDACTION ET DOCUMENTATION
RESPONSABLE: KOMONO DAVID
RESPONSABLE ADJOINT: GNAHOUA MARCELLIN
MEMBRES:
BLEDE SAKALOU
LIGUE MARIE ANTOINETTE
II.3 CELLULE PLANIFICATION ET SUIVI DES COMMISSIONS :
RESPONSABLE: LIBY KOITA
RESPONSABLE ADJOINT : EPONON ETIENNE
MEMBRES :
GNAKO JEROME
PRAO YAO SERAPHIN
II.4 CELLULE INFORMATIQUE, STATISTIQUE ET TRAITEMENT DES DONNEES
RESPONSABLE : DEMBA TRAORE
RESPONSABLE ADJOINT: BOLI GAHOUDI SATURNIN
MEMBRES :
BISSOUMA LEONARD
KAZA DJAH
III. COMMISSIONS TECHNIQUES
III.1 COMMISSION SECURITE :
PRESIDENT : KUYO TEA
VICE-PRESIDENT : KEKE JOEL
MEMBRES :
GOGOGNON Brice Alain
DAGO Auguste
III.2 COMMISSION PROTOCOLE
PRESIDENT: KONE BOUBAKAR
VICE-PRESIDENT: TOURE ABLE EMMA
III.3 COMMISSION MOBILISATION DES MILITANTS
PRESIDENT : MARIE ODETTE LOROUGNON
VICE-PRESIDENT: DAMANA ADIA PIKAS
MEMBRES :
DIABY YOUSSOUF
DAHI NESTOR
ZAGOL ALAIN DURAND
GNABRO KADO
TCHEIDE LADISLAS
III.4 MOBILISATION DE LA DIASPORA
PRESIDENT : GNAGNE YADOU MAURICE
VICE-PRESIDENT: KONE CEDRIC
MEMBRES : LES REPRESENTANTS DE LA DIASPORA
III.5 COMMISSION MOBILISATION DE LA SOCIETE CIVILE
PRESIDENT : BOSSON PIERRE
VICE-PRESIDENT: ASSEU SIDONIE
MEMBRES:
KONE MEBRA
GUEU THEODORE
DIBI DAVY
YAO ADOUA CHANTAL
III.6 COMMISSION SUPERVISION DES INSTALLATIONS ET DE LA MANIFESTATION
PRESIDENT: LIKIKOUET ODETTE
VICE-PRESIDENT: KISSI ALLOUAN VINCENT
MEMBRES:
KALET DIOMANDE
KAZA LEON
VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA LOGISTIQUE: BILAUD ZEREHOUE DANIEL
MEMBRES:
OUSMANE SAVANE
BESSE GUY BLAISE
KADET MATHIAS
BOLI ASSIA
N’GUESSAN N’DRE HUBERT
VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA RESTAURATION: SIABA NESTOR
MEMBRES:
TOUHOU SOLANGE
NASSE EMMA GISELE
BOZA NAPLA FELICITE
BOTY EVE
III.7 COMMISSION FINANCE ET MOBILISATION DES RESSOURCES :
PRESIDENT: DALLO DESIRE
VICE-PRESIDENT : BALOU OURAGA THEOPHILE
MEMBRES:
M’BOLO MARTIN
GBALOU SERGES
DADI GNABRO EPHREM
KIPRE DIGBEU MAURICE
GBALLOU ANGENOR
III.8 COMMISSION COMMUNICATION
RESPONSABLE : JUSTIN KATINAN KONE
CHARGE DE LA PRESSE INTERNATIONALE ET PORTE PAROLE : HABIBA TOURE
CHARGE DE LA PRESSE ECRITE: KOUASSI FRANCK ANDERSON
CHARGE DE LA PRESSE AUDIVISUELLE: CESAR ETOU
CHARGE DES RESEAUX SOCIAUX: AYEMENE JEAN BLAISE
III.9 COMMISSION RELATIONS EXTERIEURES
PRESIDENT: KIPRE STEPHANE
VICE-PRESIDENT: EKRA ELIDJE JOSEPH
III.6 COMMISSION SUPERVISION DES INSTALLATIONS ET DE LA MANIFESTATION
PRESIDENT: LIKIKOUET ODETTE
VICE-PRESIDENT: KISSI ALLOUAN VINCENT
MEMBRES:
KALET DIOMANDE
KAZA LEON
VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA LOGISTIQUE: BILAUD ZEREHOUE DANIEL
MEMBRES:
OUSMANE SAVANE
BESSE GUY BLAISE
KADET MATHIAS
BOLI ASSIA
N’GUESSAN N’DRE HUBERT
VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA RESTAURATION: SIABA NESTOR
MEMBRES:
TOUHOU SOLANGE
NASSE EMMA GISELE
BOZA NAPLA FELICITE
BOTY EVE
III.7 COMMISSION FINANCE ET MOBILISATION DES RESSOURCES :
PRESIDENT: DALLO DESIRE
VICE-PRESIDENT : BALOU OURAGA THEOPHILE
MEMBRES:
M’BOLO MARTIN
GBALOU SERGES
DADI GNABRO EPHREM
KIPRE DIGBEU MAURICE
GBALLOU ANGENOR
III.8 COMMISSION COMMUNICATION
RESPONSABLE : JUSTIN KATINAN KONE
CHARGE DE LA PRESSE INTERNATIONALE ET PORTE PAROLE : HABIBA TOURE
CHARGE DE LA PRESSE ECRITE: KOUASSI FRANCK ANDERSON
CHARGE DE LA PRESSE AUDIVISUELLE: CESAR ETOU
CHARGE DES RESEAUX SOCIAUX: AYEMENE JEAN BLAISE
III.9 COMMISSION RELATIONS EXTERIEURES
PRESIDENT: KIPRE STEPHANE
VICE-PRESIDENT: EKRA ELIDJE JOSEPH
III.10 ACCEUIL ET HERBERGEMENT
PRESIDENT: MICHEL GBAGBO
VICE-PRESIDENT: BOMOUA AKA MATHIAS
MEMBRES:
LOUMA SERI HORTENSE
BESSEKON MARTHE
YOUAN BI ANGENOR
SERI EDITH
AKISSI CHO CARINE
NAMIZATA FOFANA
III.11 COMMISSION SANTE
PRESIDENT : PROF DEKOU ANGORAN
VICE-PRESIDENT: PROF TCHICAYA AIME FRANÇOIS
MEMBRES:
DR BLE CHRISTOPHE
DR ABOU ARMEL
DR SERI BRIGITTE
DR GNAHORE JONAS
III.11 COMMISSION COLLECTE DES SOUTIENS A L'ORGANISATION DU CONGRES
PRESIDENT: GUEHI IGNACE
VICE-PRESIDENT: N’KO MARCEL
MEMBRES:
TOUS LES ANCIENS SGA ET SN CHARGES DES REGIONS :
TOUS LES ANCIENS FEDERAUX ET LES ANCIENS COLLECTEURS REGIONAUX DU PARRAINAGE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE.
PRESIDENT DU CONGRES CONSTITUTIF
PROFFESSEUR SEBASTIEN DANO DJEDJE