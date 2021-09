Accusée de ne pas savoir chanter, Vitale met fin à sa carrière musicale

La chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège alias Vitale, a annoncé la fin de sa carrière musicale. Voici la raison.

Vitale: "J’arrête la musique. C’est bon, c’est terminé"

Bomisso Nadège alias Vitale a décidé de metre fin à sa carrière musicale. "J’arrête la musique. C’est bon, c’est terminé. Annie France Bamba, Barthélémy Inabo, Taliban Choco …Merci de m’avoir fait mal. Au revoir !", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. En effet, Vitale dit en avoir assez de toutes les virulentes critiques sur sa carrière musicale. En mai 2020, lors de son passage à l’émission Peopl’Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3), La Beyoncé d'Afrique avait été copieusement enquiquinée par la chroniqueuse Annie France pour qui, Vitale ne chante pas bien du tout.

‘’Je suis sûre qu’à la fin de cette émission, Vitale prendra des cours de chants…Je suis emballée quand je te vois danser mais franchement la musique, je n’ai pas envie de le dire mais ça pourrait donner envie de se suicider parce qu’il n’y a rien qui va…‘’, avait lâché la jeune chroniqueuse. Invité à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Musique TV, l’ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua, n'avait pas, à son tour, hésité d'apporter son soutien à l’animatrice Annie France Bamba.

« Si Vitale n’est pas d’accord, ce qu’on lui a reproché là, qu’elle le fasse bien. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Il faut qu’elle apprenne à chanter. Ce n’est pas une injure quand on te dit que tu ne sais pas chanter », dira Barthélémy Inabo. Plus récemment, l'artiste a été prise à partie dans les rues de Paris par un blogueur du nom de Tabilan choco. ‘’C’est toi qui te joues la plus grande chanteuse de Côte d’Ivoire là. Je dis: Josey chante mieux que toi … Tu es quel genre de chanteuse? Tu chantes quoi même? Une fausse chanteuse comme ça‘’, a lancé Taliban choco. Une attaque de trop pour Vitale qui a décidé de tout arrêter.