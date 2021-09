Didier Drogba à l'Olympique de Marseille pour un « match des héros »

Didier Drogba fait son grand retour au Vélodrome, le 13 octobre 2021, dans le cadre d'un match de gala. L'ex-international ivoirien évoluera, ce jour-là, avec l'Olympique de Marseille.

Didier Drogba revient au Vélodrome, 17 ans après son départ

Didier Drogba est candidat à la présidence de la fédération ivoirienne de football (FIF). Mais bien avant cette élection tant attendue sur les rives de la lagune Ébrié, c'est du côté du Vélodrome que l'ex-capitaine des Éléphants est annoncé pour le 13 octobre prochain.

La « Fondation Didier Drogba », en partenariat avec l'UNICEF, organise un match de charité dénommé le « match des héros » en vue de récolter des fonds pour améliorer l'accès des enfants à l'éducation en Côte d'Ivoire. À cette occasion, l'homme qui a enflammé le Vélodrome lors de la saison 2003-2004 sera de retour dans la cité phocéenne, où il rechaussera, 17 ans après, les crampons avec son équipe de coeur, l'Olympique de Marseille.

Avec ce retour de Didier Drogba dans la cannébière, c'est un véritable rêve des Olympiens, qui se réalisent ainsi. En partie, dira-t-on, car les supporters rêvaient de voir leur buteur d'une saison revenir au sein du club avant sa fin de carrière. Mais hélas. Même si ce retour se réalise trois ans après la retraite sportive de Drogba et 17 ans après avoir troqué le maillot de l'OM contre celui de Chelsea, ce retour s'annonce tout de même festif.

À noter que la star ivoirienne aura à ses côtés d'autres sommités du monde sportif, pour l'aider à recueillir des fonds en vue de soutenir la cause de sa fondation. Il s'agit entre autres d'Arsène Wenger et Jean-Pierre Papin en tant qu’entraîneurs, et Teddy Riner, Tony Parker, Robert Pirès, Éric Abidal, Esteban Cambiasso, Christian Karembeu, JUL et Kev Adams.

Il faut par ailleurs noter que la Fondation Didier Drogba est engagée dans l'éducation, la santé, l’autonomisation de la femme. Elle a déjà à son actif de nombreuses réalisations, dont la construction de centre de santé et d'école.