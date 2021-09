RHDP: Mariam Traoré invite les cadres "à bannir les querelles inutiles"

Mariam Traoré, députée de la nation et cadre du RHDP, appelle l’ensemble des militants du parti au pouvoir à un soutien sans faille des actions du président Alassane Ouattara.

Mariam Traoré aux militants du RHDP : "Je vous invite à soutenir et à faire confiance au Président Alassane Ouattara"

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, l'honorable Mariam Traoré lance un appel à l’ensemble des citoyens ivoiriens, à se départir des rumeurs et autres fausses nouvelles qui tendent à annoncer des moments apocalyptiques en Côte d’Ivoire. « Je viens vous dire qu’il n’en est rien, vous rassurer en appelant au calme et à la sérénité », a-t-elle rassuré.

Dans son message qui s’adresse plus particulièrement, aux militants du RHDP, dans toutes leurs composantes, la députée de Tengréla recommande un soutien sans faille aux actions du président Alassane Ouattara. « Je vous invite à soutenir et à faire confiance au Président Alassane Ouattara. Je vous exhorte à la cohésion, à la tolérance et à bannir les querelles inutiles de leadership en vue de faciliter la tâche au Président de la République », s’est-elle adressée.

Selon Mariam Traoré, il ne faut pas céder au découragement encore moins à la dispersion des forces. Il faut plutôt prôner la solidarité et la mobilisation autour du leader charismatique qu’est le président Alassane Ouattara. Aux cadres, elle exhorte le travail, le partage et l’observance des valeurs démocratiques « pour une Côte d’Ivoire rassemblée, unie, prospère au regard des grands projets ou travaux d’envergure nationale et internationale en cours de réalisation dans notre pays ».

Aux femmes et aux jeunes du RHDP, la députée de la nation recommande "courage et obéissance" à la direction du parti. " Courage, tenez bon et soyons soudés autour du Président pour tout ce qu’il ne cesse de faire pour nous, à travers les textes de loi et règlementaires", a-t-elle exhorté. "À l’endroit des jeunes, avenir de demain, je vous félicite et vous encourage. Je connais vos épreuves. Patience et obéissance à la direction du parti et au Président de la République qui pense à vous. Les jours nouveaux s’annoncent pour vous", a exhorté l'honorable Mariam Traoré.