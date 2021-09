Football: Sébastien Haller entre dans l'histoire de la Champions League

L'attaquant ivoirien Sébastien Haller a impressionné le monde sportif pour son tout premier match en Ligue des Champions.

Sébastien Haller sur les traces de Didier Drogba

Le redoutable attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, s'est offert un quadruplé avec l'Ajax Amsterdam sur la pelouse Sporting Lisbonne, mercredi soir, en ligue des Champions.

Après avoir ouvert le score dès la 2e minute, le colosse attaquant ivoirien de 27 ans a conclu une belle action collective à la 9e minute. Très adroit devant le but, l'Éléphant n'a pas manqué ses deux autres face-à-face et a profité d'une défense du Sporting Lisbonne à la rue (51e, 63e).

Quatre buts qui ont permis à l'Ajax Amsterdam de s'imposer assez facilement sur le score sans appel de 5 buts à 1. Grâce à cette très belle performance, Sébastien Haller devient le premier joueur à inscrire un quadruplé pour son premier match de Ligue des champions depuis la refonte de la compétition en 1992.

Le Néerlandais Marco van Basten avait fait de même. Mais il avait joué auparavant en C1, avant que celle-ci ne change de nom. C'est donc tout logiquement que l'attaquant ivoirien a été désigné homme du match.

Notons qu'en l'espace de 10 jours, Sébastien Haller a inscrit 8 buts pour 3 rencontres disputées. Le lundi 06 Septembre 2021, l'ancien attaquant de l'équipe de West Ham en Angleterre (passé depuis la fin de la saison dernière à Ajax Amsterdam), a marqué deux buts en neuf minutes pour donner la victoire aux Eléphants de Côte d'Ivoire face aux Lions Indomptables du Cameroun ( 2-1).

Retourné en club après le match contre le Cameroun, Sébastien Haller a également été le bourreau du PEC Zwolle, en inscrivant un doublé samedi dernier, offrant ainsi la victoire à l'Ajax Amsterdam lors de la 4e journée du Championnat des Pays-Bas (2-0).

Mercredi, Haller s'est offert un quadruplé et a confirmé qu'il est l'attaquant ivoirien le plus en forme du moment. On peut tout simplement conclure que Sébastien Haller est en train de succéder à un certain Didier Drogba.