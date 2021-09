Décès de Banny : Boni Claverie salue un "illustre serviteur de l'Etat"

Les réactions continuent de fuser après la disparition de Charles Konan Banny, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, le vendredi 10 septembre 2021. Danièle Boni Claverie, la présidente de l'URD (Union république pour la démocratie), a salué la mémoire d'un "illustre serviteur de l'Etat".

Boni Claverie rend hommage à Charles Konan Banny

Charles Konan Banny est décédé le vendredi 10 septembre 2021 à Paris des suites de la covis -19. Samedi 11 septembre, l'ancien Premier ministre ivoirien avait été évacué en France après avoir connu une hospitalisation à la PISAM (Polyclinique internationale Sainte-Anne Marie) de Cocody. La disparition de l'ex-gouvernement de la BCEAO (Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest) a attristé Danièle Boni Claverie qui a tenu à lui rendre un vibrant hommage et bien mérité.

"C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès du Premier ministre Charles Konan Banny, survenu le 10 septembre à Paris", a laissé entendre la présidente du parti politique d'opposition Union républicaine pour la démocratie (URD). Elle a regretté le décès d'un "illustre serviteur de l'État. "À cet homme politique de grande envergure qui a su apporter sa riche contribution à la recherche de solutions pour que les fils et filles de Côte d’Ivoire se réconcilient. Il en a été le premier artisan", a-t-elle déclaré. En effet, il faut rappeler que Charles Konan Banny a dirigé la CDVR (Commission dialogue vérité et réconciliation), créée au lendemain de la crise postélectorale de 2010-2011.

Par ailleurs, l'Union républicaine pour la démocratie veut témoigner à la famille biologique de Charles Konan Banny, déjà très éprouvée, à son épouse et à la grande famille du PDCI toute sa compassion et son soutien. "Que le Seigneur l’accueille en son sein et apaise la douleur des siens", a souhaité Danièle Boni Claverie. Charles Konan Banny avait 79 ans à sa disparition.