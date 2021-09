Patrick Achi: "Les nouveaux médias constituent une grande opportunité"

Le Premier Ministre Patrick Achi a indiqué le 15 septembre 2021 à Abidjan, que l’avènement des nouveaux médias est une immense opportunité pour les pays en développement. C'était au cours d’une séance de travail avec la Plateforme des Régulateurs de l’Audiovisuel des pays de l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et de la Guinée.

Avènement des nouveaux médias, Patrick Achi prévient : « Ils peuvent constituer une menace du fait de leur exploitation tendancieuse »

« L’avènement des nouveaux médias et leur accès facile à un coût réduit, présente une immense opportunité pour les pays en développement. Ils leur permettent de faire des bonds prodigieux dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’administration et surtout dans le domaine de l’économie numérique qui croît fortement », a indiqué Patrick Achi. Cependant, a-t-il poursuivi, si l’on n’y prend garde, ces médias peuvent constituer une menace, du fait de leur exploitation tendancieuse. D'où la nécessité de réunir tous les moyens pour protéger l’environnement des Technologies de l’Information et de la Communication et de parvenir à sécuriser les informations et les données contre la cybercriminalité.

Patrick Achi a invité les pays de l’UEMOA à mutualiser leurs efforts en vue d’adopter des mesures consensuelles de lutte contre l’exploitation illégale des services audiovisuels. Pour ce faire, un cadre légal doit être trouvé à travers lequel il sera procédé à la régulation des médias audiovisuels en ligne. Pour Babacar Diagne, Président de la Plateforme, l'objectif est de « sensibiliser les jeunes Africains qui font une utilisation abusive des réseaux sociaux ».

Le ministre ivoirien de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Coulibaly Amadou, a indiqué que la régulation n’est pas la privation de la liberté d’expression, tant que l’on respecte les lois. La séance de travail avec le Premier Ministre, se situait dans le cadre du colloque organisé par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) sur « les stratégies de régulation des services de médias audiovisuels en ligne ». La rencontre s'est tenue les 14 et 15 septembre 2021 à Abidjan.

Source : Primature