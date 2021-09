France: Taliban Choco explique pourquoi il s'en est pris à Vitale à Paris

Après avoir humilié la chanteuse Coupé-décalé, Vitale, dans les rues de Paris, le blogueur Taliban Choco a présenté ses excuses.

Taliban Choco : "Vitale, je tiens à m’excuser (...) mais il faut que tu apprennes à accepter certaines critiques"

Bomisso Nadège, plus connue sous le nom Vitale qui séjourne présentement à Paris en France, a été prise à partie par un blogueur répondant au nom de Taliban Choco qui lui a craché au visage qu’elle ne chante rien de bon. Ce dernier lui a fait savoir que Josey chantait mieux qu’elle. ‘’C’est toi qui te joues la plus grande chanteuse de Côte d’Ivoire là. Je dis: Josey chante mieux que toi … Tu es quel genre de chanteuse ? Tu chantes quoi même ? Une fausse chanteuse comme ça‘’, avait lancé Taliban Choco, filmant la scène avant de balancer la vidéo sur les réseaux sociaux.

Exaspérée par les nombreuses critiques contre sa musique, Vitale a décidé de mettre fin à sa carrière musicale. "J’arrête la musique. C’est bon, c’est terminé. Annie France Bamba, Barthélémy Inabo, Taliban Choco …Merci de m’avoir fait mal. Au revoir !", a-t-elle annoncé mercredi soir. Ce message de Vitale a davantage incité plusieurs observateurs à condamner l’acte de Taliban Choco qui a fini par présenter ses excuses.

‘’En fait, moi, quand j’ai vu Vitale, j’ai trouvé que le coupé-décalé était un peu mort. Donc je me suis demandé si je ne vais pas un peu remuer le mouvement. Donc, j’ai sorti mon téléphone et j’ai fait le truc et le lendemain, j’ai vu que le truc est parti là où moi-même je ne pensais pas… En tout cas, Vitale, tu connais hein, je tiens à m’excuser. Je pense que c’est la première et la dernière fois, mais j’ai un truc à te dire: il faut que tu apprennes à accepter certaines critiques, c’est ce qui va te rendre encore plus forte mais en tout cas, je tiens à m’excuser…’’, a-t-il soutenu dans une vidéo postée sur la toile.