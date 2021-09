Canada : L’Ambassadeur ivoirien Bafétigué Ouattara a pris fonction

Son Excellence Monsieur Bafétigué Ouattara a présenté ses lettres de créances, le jeudi 9 septembre 2021. Par ces lettres de créances, le Président de la République de Côte d’Ivoire SEM Alassane Ouattara l’accrédite auprès de la Gouverneure Générale du Canada, Son Excellence la Très Honorable Madame Mary J. SIMON, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire au Canada avec résidence à Ottawa.

Canada : L’ambassadeur Bafétigué Ouattara présente ses lettres de créances à la gouverneure générale

Cette cérémonie officielle de présentation des lettres de créance, la toute première activité officielle de Madame Mary J. SIMON, depuis sa nomination le 06 juillet 2021, en qualité de Gouverneure Générale du Canada, s’est tenue à Rideau Hall, Ottawa, résidence officielle des Gouverneurs du Canada. Il importe de préciser que l’une des principales responsabilités de la Gouverneure Générale est de représenter le Canada aussi bien au Canada qu’à l’étranger et d’accueillir les nouveaux Ambassadeurs avant leurs prises de fonctions officielles.

Cette cérémonie a vu d’ailleurs la participation de trois autres nouveaux Chefs de Mission (Russie, Italie et Islande). À l’issue de la cérémonie, Madame la Gouverneure Générale a accordé au diplomate ivoirien une audience d’une dizaine de minutes au cours de laquelle ont été passées en revue les excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre la Côte d’Ivoire et le Canada ainsi que les voies et moyens permettant de les renforcer.

L’Ambassadeur Bafétigué Ouattara a saisi cette occasion pour se féliciter de la qualité de ces relations, en mettant en relief leur importance pour le Président de la République. Il a ensuite présenté à la Gouverneure Générale les grandes lignes de sa feuille de route qui consistera essentiellement à promouvoir davantage les atouts et potentialités de la Côte d’Ivoire auprès des investisseurs et hommes d’affaires canadiens pour impulser une nouvelle dynamique aux relations culturelles, économiques et commerciales. Le diplomate ivoirien a surtout émis le souhait de voir la Côte d’Ivoire devenir le marché prioritaire du Canada en Afrique. La Gouverneure Générale a souligné la place importante que tient la Côte d’Ivoire dans la nouvelle vision du Canada en Afrique.

Elle a ensuite salué les efforts du gouvernement ivoirien en matière de réconciliation nationale et s’est dit prête à accompagner le pays dans ce processus certes long, mais absolument nécessaire. Pour finir, prenant en compte le nombre croissant d’étudiants ivoiriens au Canada, Madame Mary SIMON a estimé encourageant que l’éducation ou la formation y compris celle des femmes, soit l’un des piliers importants de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Canada. Selon elle, « cette présence est un indicateur puissant et concret de nos liens qui reposent sur nos valeurs communes en matière de croissance et de réalisation du potentiel de chaque personne ». Au cours de cette cérémonie, l’Ambassadeur Bafétigué Ouattara était accompagné de Madame Bamba née Nakaridja KONE, Payeur Conseiller budget finances de l’Ambassade et de Monsieur ABEL PLI Président de la Fédération des Associations Ivoiriennes du Canada (FAIC).

Source : Dircom de l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Canada