FDFP: Des personnes handicapées dénoncent la suspension de Joël N'Guessan

Suspendu du Comité de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP), Joël N'Guessan vient de bénéficier du soutien des personnes en situation d'handicap.

Suspension de Joël N' Guessan du FDFP: Les personnes handicapées projettent des actions de protestation

Le conseil des ministres qui s’est tenu le mercredi 08 septembre 2021, sous la présidence du président Alassane Ouattara, a décidé de la suspension de l’ancien ministre Joël N'Guessan et d'Ange Léonid Barry Battesti, respectivement président du Conseil de gestion du FDFP et secrétaire général. Il y a quelques jours, le Conseil de gestion du FDFP, avait pris la décision de suspendre Ange Léonid Barry Battesti suite à un rapport d’audit qui «démontre qu’il y a eu effectivement des actes de mal gouvernance et des dysfonctionnements graves dans la gestion administrative, financière et comptable ». Une décision rejetée par le Collège des employeurs du FDFP; lesdits administrateurs ont dénoncé un vice de procédure et désavoué le président du Comité de gestion.

« Le Collège des employeurs considère que : 1. Hors session ordinaire ou extraordinaire du Comité de Gestion, aucune décision ne peut être prise au nom du Comité de Gestion ; 2. Le Collège des employeurs attend de recevoir l’ensemble des rapports d’analyse des Administrateurs des autres collèges, copie de la demande d’explication écrite adressée au Secrétaire Général ainsi que sa réponse, en vue de préparer sa position qui sera discutée lors d’une prochaine session extraordinaire du Comité de Gestion. EN CONSEQUENCE, Le COLLEGE DES EMPLOYEURS ne se reconnait pas dans la décision unilatérale prise par le Président du Comité de Gestion du FDFP de suspendre l’actuel Secrétaire Général et son remplacement par un intérimaire», avait martelé le Collège des employeurs.

Réinstallé à son poste, Ange Léonid Barry Battesti, visiblement heureux de retrouver ses bureaux au FDFP, avait lâché cette phrase de Franklin Roosevelt: « La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d’aujourd’hui », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Il n’en avait pas fallu davantage pour faire sortir Joël N'Guessan de ses gonds. Dans une note adressée au président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et au Collège des employeurs, administrateurs du FDFP, l’ancien ministre des Droits de l’homme confiera que le communiqué desdits administrateurs ‘’n’est ni juste dans la forme ni conforme à la vérité et à la légalité dans le fond’’.

« Je vous prie de bien vouloir acter la décision de suspension du Secrétaire général du FDFP à titre conservatoire », a-t-il enjoint. Malheureusement, le gouvernement a décidé de suspendre et Ange Barry Battesti et Joël Nguessan. Pour s'enquérir des nouvelles de celui qui a créé la première association des personnes en situation d'handicap en Côte d'Ivoire, une délégation conduite par Lida Claver, Inspecteur d' orientation au Ministère de l' éducation Nationale, a rendu visite à Joël N' Guessan, mercredi.

Occasion pour l’ancien président du Comité de gestion du FDFP d’expliquer à ses visiteurs et frères, le bien fondé de la mesure conservatoire prise par son équipe pour suspendre Ange Barry Battesti dont les malversations "ont été confirmées par l'audit commandité par l'inspection générale de l' état qui a mentionné plus de 4 milliards détournés". S’estimant lésées par les gouvernants, les personnes en situation d'handicap disent ne pas accepter le sort réservé à leur mentor Joël N' Guessan qui est, pour elles, une victime. Pour se faire entendre, des actions d’envergure sont prévues les jours à venir pour, disent-elles, la réhabilitation de Joël N' Guessan.