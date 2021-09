Met Gala 2021: Kim Kardashian n'était pas avec Kanye West mais...

Ce n'était pas Kanye West qui était aux côtés de Kim Kardashian à la soirée du Met Gala 2021. L'identité de l'homme qui accompagnait l'ex-femme du rappeur a été révélée.

Kim Kardashian de nouveau amoureuse? Voci l'homme qui a accompagné la star de la télé-réalité au Met Gala 2021

Kim Kardashian est apparue au Met Gala 2021 dans un style “Dondaesque” aux côtés d’un mysterieux homme, le lundi 13 septembre à New York. Un homme tout en noir, affublé d’une cagoule complètement occultante, il n’y en a pas des centaines.

Alors qu’on a d’abord cru à un déguisement de détraqueur tout droit sorti d’Harry Potter, on a rapidement fait le rapprochement avec Kanye West et son style allant de paire avec sa période DONDA. La totalité des observateurs, était en tout cas persuadé qu’il s’agissait de Kanye West, malgré leur divorce en cours.

Pourtant, d’après E ! News, l’homme qui a accompagné la star qui fêtera ses 41 ans en octobre 2021, était Demna Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga, la marque de luxe qui a habillé Kim K lors de cet évènement. Serait-il le nouvel amoureux de Kim? Difficile de se prononcer à ce stade de leur relation. Comble de l’ironie, l’homme représentant la marque Balenciaga, a été présenté par Kanye West lui-même à son épouse. Quoiqu’il en soit, cette information enterre définitivement les rumeurs de réconciliation entre les deux époux.

Une chose est sûre, Kanye West n’était pas à cette soirée au Met Gala 2021. Les tapis rouges sont faits pour que les célébrités mettent en avant leur meilleur visage, mais que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas voir leur visage du tout ? La robe noire austère Balenciaga haute couture de Kim Kardashian, avec son masque et sa traîne assortis, ne ressemblait à rien de ce qu'elle - ou quiconque - avait porté au Met auparavant. Masquant complètement ses traits et son célèbre physique, ce look lui donnait quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps : l'anonymat.

En entrant dans le gala avec le directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia, à son bras - et dans un ensemble assorti comprenant un sweat à capuche noir - Kim Kardashian a laissé toute la foule dans l'expectative.