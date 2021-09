Titrologie: "Condition d'éligibilité, qui se cache derrière ce faux débat ? "

Titrologie du vendredi 17 septembre 2021. La question de la limitation d’âge dans les conditions d’éligibilité à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, cristallise déjà l'actualité à quelque quatre ans du prochain scrutin.

Titrologie: "Dejà la polémique autour de l'âge des candidats"

La question fait actuellement débat: l'idée d'une réforme constitutionnelle qui ramènerait à 75 ans l'âge limite pour faire acte de candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une disposition qui, si elle était adoptée, éliminerait de facto, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara de la course à la présidentielle de 2025.

" Déjà la polémique autour de l'âge des candidats", lit-on à la Une de Notre Voie. "Qui se cache derrière ce faux débat", s'interroge Le Bélier intrépide. Qui met en garde contre une éventuelle "manipulation de la constitution !". " En colère, des leaders politiques et intellectuels cognent fort ", informe Le Quotidien d'Abidjan. Dans sa parution du jour, le journal proche de l'opposition tente également de démontrer pourquoi la constitution ne devrait pas être le jeu des acteurs politiques ivoiriens.

Pour le député Assalé Tiémoko dont les propos figurent à la Une du journal Le Matin, proche du pouvoir : " Cette loi ne concerne pas que Ouattara, Bédié et Gbagbo". Autre sujet d'actualité relayé par la presse ivoirienne, c'est la libération, jeudi, d'une vingtaine de prisonniers politiques parmi lesquels, Justin Koua, un inconditionnel de l'ancien président Laurent Gbagbo, et l'opposant Babily Dembélé. " Koua Justin, Babily Dembélé et plusieurs autres détenus libérés", écrit l' Inter sur le sujet.

Les journaux proches du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), se sont, dans leur grande majorité, fait l'écho du retour à Abidjan, de l'ex-président Henri Konan Bédié, après plusieurs mois passés dans son fief de Daoukro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire.