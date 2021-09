En Europe, Laurent Gbagbo va rencontrer le juge Cuno Tarfusser (CPI)

Laurent Gbagbo s'est envolé pour l'Europe, le 12 septembre 2021. Basé dans sa résidence bruxelloise, l'ancien président ivoirien a un agenda bien chargé, avec à la clé, une rencontre avec Cuno Tarfusser, le juge-président de la CPI, qui a prononcé son acquittement en première instance.

Après le procès à La Haye, des retrouvailles entre Laurent Gbagbo et Cuno Tarfusser (!?)

Laurent Gbagbo est retourné sur le vieux continent pour un séjour d'une quinzaine de jours. En compagnie de son épouse, Nady Bamba, c'est bien au pas de course que l'ex-chef d'État de Côte d'Ivoire parcourra l'Europe pour des visites qu'il s'est choisies.

Mais bien avant d'entamer son périple, le Président Gbagbo aura une visite chez ses médecins, à Bruxelles. À en croire Jeune Afrique, à la suite de sa consultation médicale, le Woody de Mama se rendra au Vatican, où il est prévu une rencontre avec le nouveau Préfet du Vatican, l'archevêque Lazare You Heung Sik, et Mario Giro, en charge des relations internationales de la communauté Sant Egidio.

En Italie, l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen entend y rencontrer Cuno Tarfusser, le Magistrat italien qui a conduit le procès le Procureur c/ Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. Si cette visite entre le désormais ancien accusé et celui qui l'a jugé et acquitté a effectivement lieu, ce sera donc de véritables retrouvailles depuis son acquittement en première instance, le 15 janvier 2019. Cette fois-ci, en dehors de la salle d'audience de La Haye.

Cuo Tarfusser, faut-il le rappeler, avait indiqué qu'à la fin du procès Gbagbo, il se rendrait en Côte d'Ivoire pour connaître ce pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'il n'a connu qu'à travers le procès qu'il a conduit de bout en bout pendant près de sept (7) ans. À noter qu'avant son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo se rendra également à Paris pour y rencontrer des amis.