Gabon: Linda Bongo, fille d'Ali Bongo, réagit à l'affaire Yann Bahou

L’animatrice télé, Yann Bahou, a expliqué sa mésaventure au Gabon dans une publication sur les réseaux sociaux; une affaire rocambolesque qui n'a pas échappé à l'attention de la fille du président gabonais, Linda Bongo.

Linda Bongo: ‘’ J’apprends avec consternation ce qui est arrivé à cette animatrice ivoirienne à l’aéroport de Libreville’’

Dans un texte publié sur la toile, Yann Bahou a relaté sa mésaventure lors de son séjour privé au Gabon. La consœur dit avoir été interpellée dès son arrivée, à la sortie de l’aéroport de Libreville, par la police gabonaise, alors qu’elle avait passé tous les contrôles sans aucun souci. Elle dit avoir ensuite été enfermée dans une cellule de 19 heures au lendemain à 9 heures, privée de nourriture durant tout ce temps, avant d’être remise dans un avion manu militari pour son retour en Côte d’Ivoire.

Une histoire que même la fille du président gabonais, Linda Bongo Odimba, n’arrive pas à croire. ‘’ J’apprends avec consternation ce qui est arrivé à cette animatrice ivoirienne à l’aéroport de Libreville. Ehhhhhhhhhh Jésus, je n’ai pas de mots. Affaire dont tu ne connais pas le début ou le milieu et la version de l’autre, il ne faut pas y mettre sa bouche. Mais ça chauffe ma tête. Dites-moi que ce n’est pas vrai‘’, a écrit Linda Bongo qui occupe le poste de substitut du procureur général au Gabon.

Pour de nombreux observateurs, cette affaire dévoile, au grand jour, ‘’le manque d’hospitalité’’ du peuple gabonais et de certains pays africains. ‘’Des nombreux pays que j'ai eu la chance de visiter, à savoir le Gabon, la Guinée Equatoriale et l'Angola sont les pays les plus horribles en matière d'hospitalité. Une écrasante majorité des nationaux de ces pays sont xé..., méchants et dégoûtants. Ce qui est donc arrivé à notre jeune consœur Yann Bahou ne me surprend guère. C'est malheureusement comme ça dans ces pays de m... La Côte d'Ivoire est le salon de tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut chez nous. Ailleurs, l'étranger n'a pas cette liberté (...)", s'indigne un journaliste sportif ivoirien. A en croire First Mag le vrai, l’Ambassadeur du Gabon en Côte d’Ivoire a décidé de recevoir l’animatrice afin de mettre balle à terre.