Les mots doux de Georges Benson à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny

Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a célébré son 91e anniversaire le vendredi 17 septembre 2021. À cette occasion, Georges Taï Benson, ancien animateur émérite de la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne), a adressé un message à l'ex-Première dame de la Côte d'Ivoire.

Georges Benson rend hommage à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny

Vendredi 17 septembre 2021, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a eu 91 ans. L'ancienne épouse de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu de nombreux voeux pour son anniversaire. Georges Taï Benson, qui a fait les beaux jours de la télévision nationale ivoirienne, a tenu à témoigner son affection à la première First Lady de Côte d'Ivoire. Surnommé GTB Le boss, ce producteur télé de renom de la RTI a laissé un message sympathique à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ex-Première dame du 27 novembre 1960 au 7 décembre 1993.

"Très chère tantie Thérèse, je prie le Tout-puissant de te protéger à jamais et qu'Il te donne de fêter encore et encore de nombreuses années sur terre. Bonne santé, bonne fête. Merci mille fois de m'avoir permis de t'approcher et de te servir. Merci", a écrit Georges Taï Benson sur sa page Facebook.

Cet hommage de GTB a suscité une vague de reconnaissances envers Thérèse-Houphouët pour sa vie considérée comme un exemple pour les femmes ivoiriennes. Née Marie-Thérèse Brou, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a vu le jour le 17 septembre 1930 dans la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Elle a partagé la vie intime du père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, de 1960 à sa mort en 1993. L'ancienne Première dame est issue d'une famille dont le père Lambert Yao Brou était inspecteur des douanes et la mère se nommait Suzanne Aya Folquet.

C'est au début des années 1950 que la jeune étudiante Thérèse Brou fait la connaissance du député Félix Houphouët-Boigny. Le 22 juillet 1952, les deux amoureux convolent en justes noces à l'hôtel de ville d'Abidjan.