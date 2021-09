Titrologie : «Guéguerre, attaque verbale: ça chauffe dans le camp Soro»

La Titrologie du 18 septembre 2021 se fait un large écho de la guéguerre qui secoue le camp Soro Guillaume. La création du nouveau parti de Laurent Gbagbo et des réactions à l’éventuelle retraite politique d'Henri Konan Bédié sont également traitées par les quelques journaux ivoiriens qui ont paru, ce samedi.

Titrologie : « Un maçon viole une gamine et publie des images »

Générations et peuples solidaires (GPS) a été dissout par la justice ivoirienne. Guillaume Soro, leader de ce mouvement politique est sous le coup d’une double condamnation et contraint à l’exil. Plusieurs autres de ses proches ont également été condamnés par la justice ivoirienne. C’est à ce sombre tableau que viennent s’ajouter encore des bisbilles au sein du parti des Soroïstes. « Guerre ouverte dans le camp Soro », apprend-on de Soir Info. Son confrère du groupe Olympe, explique pour sa part, que « ça chauffe dans le camp Soro », avant de livrer « l’origine du problème ». L’ancien Président de l’Assemblée nationale a toutefois lancé cet appel à ses militants et sympathisants : « Stoppons l’escalade ! » Puis il ajoute : « Je me prononcerais plus longuement bientôt. »

Le député Assalé Tiémoko avait jeté un pavé dans la mare en évoquant une proposition de loi sur la limitation d’âge comme condition d’éligibilité. Ediémou Blin Jacob est donc monté au créneau pour déclarer à la une de Le Nouveau Réveil : « On ne doit pas demander à Bédié de prendre sa retraite. » Et le guide religieux d’ajouter : « Ce sont les vieux qui tracent le chemin. »

La lutte contre la corruption et le racket, le ministre Épiphane Zoro, et le Commissaire du Gouvernement, Ange Kessi, en ont fait leur cheval de bataille. Pendant ce temps, le Président ivoirien, Alassane Ouattara poursuite ses grandes réalisations à travers la Côte d’Ivoire. « 33 ponts et échangeurs d’ici à 2025 », croit savoir Le Patriote.

Pour son nouveau parti, Laurent Gbagbo a entamé de grandes consultations et réunion. L’ancien Président ivoirien s’est toutefois envolé pour un séjour d’une quinzaine de jours en Europe.

Dans la rubrique des faits divers, « Un maçon viole une gamine et publie les images sur les réseaux sociaux », titre Soir Info.