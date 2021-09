Ariel Sheney: "Je suis le cheval pour pérenniser les œuvres d’Arafat"

L'artiste Coupé-décalé, Ariel Sheney, a adressé un message aux fans de son défunt mentor Dj Arafat, communément appelés chinois.

Ariel Sheney présente ses excuses aux chinois de Dj Arafat

L’artiste ivoirien Sre Jean Ariel, plus connu sous le nom Ariel Sheney, a été révélé au grand public par Arafat Dj dans les années 2010. Le boss de la Yorogang était littéralement tombé sous le talent de ce jeune artiste doté d’une parfaite polyvalence.

Après avoir débuté sa carrière au sein de la Yorogang, en tant qu’arrangeur, le prodige du Coupé-decalé va très rapidement se mettre à la chanson. Il enchaîne plusieurs titres tels que ''Laisse-moi le Kplo'', ''Chimanbilu'' et ''Kadigbeu'', très appréciés du grand public ivoirien consommateur de musique Coupé-décalé.

Adulé par les fans d’Arafat Dj, Ariel Sheney porte l'étiquette de Premier ministre de la Yorogang, c'est-à-dire le numéro 2 du label, après bien entendu Le Yôrôbô. Mais contre toute attente, Ariel décide de se séparer de son mentor en 2017.

Une séparation durement acceptée par le "Zeus d’Afrique" qui s’était engagé dans un bras de fer avec son ancien élève bien que ce dernier reviendra plus tard lui présenter publiquement ses excuses.

A la mort de Dj Arafat, survenue le 12 août 2019, Ariel Sheney est fortement critiqué. Il lui est même interdit par les chinois de prendre part aux obsèques de Yôrôbô. Mais cela n’a pas effrité l’amour qu’il ressent pour son mentor.

En effet, Ariel Sheney s'est présenté, vendredi, à la conférence de presse organisée par la grand-mère de feu Dj Arafat, Dandi Lou Hélène, afin d'adresser un message assez émouvant aux fans de son défunt mentor.

"C'est en partie grâce à Arafat Dj que je suis aujourd'hui l'artiste Ariel Sheney. Quel que soit ce qu'on pense ou on raconte à mon sujet, je continuerai toujours de pérenniser son œuvre afin que son œuvre puisse perdurer dans le temps. Tout compte fait, en studio, Arafat et moi nous n'étions que d'eux. Donc, personne ne pourra m'empêcher ni même me décourager à pérenniser les œuvres de Arafat'', a-t-il lancé.

Puis d’ajouter: ''Je présente mes excuses à tous les "Chinois" partout dans le monde que j'ai peut-être eu à offenser. Que les "Chinois" sachent que malgré nos divergences de vue, il n'y a qu'une personne qui nous lie : c'est Dj Arafat. Alors battons-nous, mettons notre énergie et nos idées en commun pour pérenniser son œuvre. Je suis comme un cheval gagnant pour ce combat de vouloir pérenniser les œuvres de Arafat".