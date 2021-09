En séjour en France, Emma Lohoues se crée une histoire avec Neymar

La belle Emma Lohoues était au Parc des princes, dimanche en France, pour suivre la rencontre entre le PSG et l’Olympique Lyonnais.

France: Emma Lohoues a suivi le match PSG - Olympique Lyonnais au Parc des princes

L'Olympique Lyonnais où évolue le jeune défenseur ivoirien, Sinaly Diomandé, s’est incliné, dimanche 19 septembre 2021, face au Paris Saint Germain (1-2) à l'occasion de la 6e journée du championnat français de première division (Ligue 1). Menés au score, les Parisiens ont réussi à rétablir la parité avant d’assommer les Lyonnais dans les derniers instants du match. Cette rencontre s’est déroulée dans un Parc des princes archi-comble où se trouvait également l’actrice Emma Lohoues, venue supporter le PSG.

Cette dernière n’a pas manqué de partager sa joie à chaque fois que son équipe trouvait la faille.‘’ Yaaassss buuttt de bb neymaarrrrrr‘’, a posté Emma Lolo, peu après le penalty transformé à la 66è minute par le Brésilien Neymar. Il n’en fallait pas plus pour que les abonnés de la belle Emma Lolo se fassent des idées. ‘’Bb Neymar, tu as fini avec nos frères, c’est sur les Blancs tu es arrivée maintenant. Emma, tu as fait fort‘’, a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ‘’Bb Neymar hein, Emma tu es vraiment ambitieuse‘’.

Des commentaires qui ont certainement fait rigoler Emma Lohoues si on s’en tient à une autre publication en guise de réponse à ses abonnés. ‘’Quand je suis dans match des Blancs là, ils gagnent hein mais quand je dépose mes frères sur ma page net, poto (défaite). Loll, c’est vous qui avez dit deh. Donc, je vais rester ici c’est pas mieux‘’, a ironisé l'ex-copine de feu Dj Arafat.