COVID-19 en Côte d’Ivoire: Des religieux contre la vaccination obligatoire

Depuis le mois de février 2020, le monde est confronté à une situation sanitaire difficile des suites de la pandémie du Covid-19. Pour lutter contre ce fléau, le Gouvernement a été amené à prendre plusieurs mesures destinées à protéger la population.

Déclaration du Consistoire des protestants évangéliques de Côte d’Ivoire (CPECI) au sujet de la vaccination obligatoire contre la COVID-19

Le Consistoire des Protestants Evangéliques de Côte d’Ivoire a apporté sa contribution à la mise en œuvre de ces mesures (je me réfère à cet effet à nos déclarations et actions antérieures). Le Consistoire félicite et salue l’action du Gouvernement face à la pandémie, notamment en ce qui concerne la prise en charge des malades et le suivi de l’évolution de la maladie (la diffusion régulière de résultats statistiques, l’information et la sensibilisation des populations sur les mesures et la conduite à tenir pour endiguer la propagation du virus). Le Consistoire déplore les pertes de vies humaines dues à la pandémie. Il exprime ici ses compassions aux victimes et à leurs familles.

Le jeudi 9 septembre 2021, le Gouvernement à travers le CNS a tenu une réunion, à l’issue de laquelle un communiqué a été rendu public, dont la quintessence est la suivante : «En fonction de l’évolution future de l’épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l’interdiction de l’accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles, aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d’attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures.» Le Consistoire constate malheureusement que certaines administrations et services d’Etat imposent déjà aux agents et aux usagers l’obligation de disposer du Pass sanitaire ou d’un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Ce sont notamment le Ministère de l’économie et des Finances, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’Intérieur, l’Inspection Générale d’Etat, le Port Autonome d’Abidjan, le Conseil Café-Cacao, etc. Le Consistoire relève que ces dispositions ne tiennent pas compte des termes du communiqué du CNS du 9 septembre dernier. Par ailleurs, le Consistoire note que le Gouvernement a passé commande de 12 311 030 doses, et n’en a reçu à ce jour que 2 577 500. Si en l’état, la population estimée à plus de 25 millions d’habitants veut se faire vacciner, il y aurait impossibilité de satisfaire une telle demande. En conséquence, le Consistoire invite le Gouvernement et ses services à surseoir à l’exigence d’un Pass-sanitaire ou d’un test PCR négatif de moins de 72 heures pour avoir accès aux services publics et privés.

Le Consistoire invite le Gouvernement à mobiliser les intelligences du pays en vue de trouver des remèdes contre cette maladie. Dans l’attente, le Consistoire exhorte les chrétiens et les populations à continuer de respecter les mesures barrières dont l’efficacité est établie. À cet effet, le Consistoire des Eglises Protestantes Evangéliques de Côte d’Ivoire invite toute la communauté chrétienne à un moment de jeûne et prières de 21 jours, ponctué de veillées à compter du mercredi 22 septembre 2021. Le Consistoire assure le Gouvernement de sa disponibilité à œuvrer avec lui pour le bien-être des populations.

Fait à Abidjan, le 17 Septembre, 2021

Pour le Consistoire

Le porte-Parole

Rév. Dr Janvier Bouabré