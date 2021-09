Depuis La Haye, Charles Blé Goudé victime d'une attaque informatique

Exilé à La Haye, d'où il attend son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé est très actif sur les réseaux sociaux. Le président du Cojep sera cependant victime d'une cyberattaque, le samedi 18 septembre 2021, lors de sa conférence face à la jeunesse de son parti, installée en France.

Victime de cyberattaque, Charles Blé Goudé en quête d’un « bouclier informatique »

Acquitté devant la Cour pénale internationale (CPI), fin mars 2021, à la suite d'un véritable marathon judiciaire, Charles Blé Goudé est en attente de son passeport afin de regagner la Côte d'Ivoire, à l'instar de son mentor, Laurent Gbagbo. En dépit de toutes les tractations et autres démarches, l'ancien leader de la galaxie patriotique est à La Haye, espérant rentrer au bercail du jour au lendemain.

Le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) utilise cependant les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, pour s'adresser régulièrement à ses militants et autres compatriotes ivoiriens.

Le samedi 18 septembre 2021, Blé Goudé Charles devait animer une conférence de presse face à la jeunesse du COJEP France. Mais cette rencontre a commencé avec un retard de plus d'une heure. Et pour cause, l'ancien ministre de la Jeunesse du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo était confronté à une véritable attaque informatique.

« Merci d'avoir patienté », a lancé d'entrée Charles Blé Goudé sur sa page Facebook, avant d'expliquer ce qui lui est arrivé à travers la vidéo de cette conférence. « Souvent, la technique nous crée beaucoup de problèmes. Et puis, j’avais voulu faire cette rencontre en direct sur ma page. Ma page a été attaquée. J’ai fait une heure là, on a tout essayé. Mais, j’ai dit laissez tomber. Quand on essaie sur d’autres pages, ça passe, mais quand on essaie sur ma page, ça ne passait pas. Mais ça, ce n’est pas grave, je vais vous parler. C’est ça aussi le combat. C’est en plusieurs étapes », a-t-il déclaré.

Loin de s'en laisser démonter, l'ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a appelé les jeunes de son parti à relever le défi qui leur est ainsi lancé : « Comme la jeunesse est là, j’espère qu’on aura beaucoup de techniciens parmi vous qui vont essayer de nous donner un genre de bouclier informatique pour qu’on ne nous attaque plus jamais comme ça. Parce qu’on va très loin, ou du moins on veut aller très loin. »

Cette rencontre s'est toutefois tenue dans une bonne ambiance, en attendant la cérémonie de présentation du « pagne du retour », le 25 septembre prochain, à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan.